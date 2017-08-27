قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي: إن مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" تابعة لقواتها المسلحة تحطمت قبالة سواحل اليمن مساء الجمعة.

وذكرت القيادة المركزية في بيان لها، السبت، أن " مروحية أميركية من طراز بلاك هوك تحطمت خلال رحلة تدريبية مساء الجمعة 25 أغسطس على بعد حوالى 20 ميلا من الساحل الجنوبي لليمن".

وبحسب البيان فإن خمسة جنود كانوا على متن الطائرة تم إنقاذهم، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن أحد أفراد طاقمها.

وأشار البيان أن الحادث وقع على بعد 32 كيلومترا جنوبي ساحل اليمن في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر الجيش الأمريكي الأسباب المحتملة لتحطم المروحية، ولكنه أعلن عن بدء تحقيق للوقوف على حيثيات الحادث.

وكانت مروحية إماراتية من نوع "بلاك هوك" تابعة للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قد سقطت، في الـ11 من شهر أغسطس الحالي في محافظة شبوة جنوب اليمن، واعترفت الإمارات بمصرع 4 عسكريين جراء سقوط الطائرة.

وأقدمت قوات احتلال أمريكية وإماراتية في الرابع من الشهر الجاري على السيطرة على حقول النفط والغاز بمحافظة شبوة.

وزعمت القوات الأمريكية حينها بأنها تنفذ عملية عسكرية ضد عناصر "القاعدة وداعش" بيد أن الحقيقة أنها سيطرت بمساعدة قوات إماراتية على آبار النفط والغاز بشبوة بعد بطرد عناصر تابعة للمرتزقة كانت تسيطر على تلك الحقول.

وتكشف سيطرة قوات الاحتلال على آبار النفط والغاز وموانئ تصديره حقيقة مخططات العدوان التي تهدف السيطرة على ثروات اليمن ونهبها.

يذكر أن الإمارات تعتمد على الغاز القطري لكن أزمتها مع قطر دفعها للبحث عن خيارات منها ما أقدمت عليه من احتلال للآبار النفط والغاز في بلحاف وشبوة.

من جانبه أدان ناطق حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام جريمة طيران التحالف السعوي بحق المدنيين في حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها 14 شهيداً من النساء والأطفال واصيب العشرات فجر الجمعة.

وقال عبد السلام في اتصال مع "قناة المسيرة" أن مواصلة العدوان في ارتكاب مجازره تأتي تعبيراً عن الفشل والإخفاق الذي تعيشه بعد فشله في تفتيت الجبهة الداخلية. حيث لم يمر على جريمة العدوان في أرحب أقل من 48 ساعة حتى ارتكب جريمة أكثر بشاعة بحق حي سكني في العاصمة صنعاء.

وأوضح ناطق أنصار الله الى أن الأمم المتحدة غير جدية في كل دعوات التحقيق في جرائم العدوان السعودي الأميركي، محملاً إياها مسؤولية تمادي العدوان في جرائمه بحق المدنيين.

وأشار الناطق الرسمي لأنصار الله أن الأمم المتحدة تشكل غطاء لمجازر العدوان السعودي الأميركي في اليمن والمنطقة وأن لا رهان على الأمم المتحدة في إيقاف هذه الجرائم.

وأكد عبد السلام أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الجرائم وسيواصل صموده في وجه العدوان، داعياً أبناء الشعب اليمني لمزيد من بذل الجهد في سبيل مواجهة العدوان والتحرك على كافة الأصعدة عسكرياً وسياسياً واعلامياً في افشال مشاريع العدوان ومواجهته حتى النصر.

ميدانياً قُتل وجُرح العديد من قوات هادي والجنود السعوديين خلال اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية مواقع مستحدثة لهم في التلّة البيضاء بمنطقة البُقع في نجران السعودية، بالتزامن مع مقتل قناص في القوات السعودية بنيران قناصة الجيش واللجان في موقع الشرفة.

إلى ذلك، قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين في موقعَيْ الضبعة والتلّة الرميلة قبالة منفذ الخضراء الحدودي في نفس المنطقة. كما قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات قوات هادي في منفذ علب ورقابة الهنجر بعسير السعودية.

وعند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، جددت طائرات التحالف السعودي قصفها المكثف على مناطق حدودية يمنية، حيث استهدفت 18 غارة جوية مديريّتَي حرض وميدي الحدوديّتَيْن بمحافظة حجة غربا ومديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة شمالاً.

أما في الداخل اليمني، فقد أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات هادي أثناء اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم في التلّتَين الرملية والسوداء بمنطقة الصفراء، وأضاف المصدر بأن الجيش واللجان أحرقا خيام قوات هادي في التلّة السواد، ويُعدّ هجوم الجيش واللجان على مواقع قوات هادي هو الثالث من نوعه خلال يومين عند الأطراف الغربية لمحافظة شرق اليمن.

وفي محافظة تعز، تمكن الجيش واللجان من شن هجوم مباغت على مواقع تتمركز فيها قوات هادي بمنطقة الهاملي في مديرية مَوْزَع، رغم الغارات الجوية للتحالف السعودي على ذات المنطقة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل أكثر من 13 عنصراً من قوات هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجّمعاتهم في منطقة يَخْتُل شمال مديرية المَخا الساحلية، كما قُتل وجُرح العديد من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه مواقع الجيش واللجان في منطقة كَلابة شمال غرب مدينة تعز جنوب البلاد.

أما في محافظة مأرب، فقد نفّذ الجيش واللجان هجوماً خاطفاً على مواقع هادي في تلّة المطار، حيث أوقع الهجوم العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي بمديرية صِرواح. في غضون ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بسلسلة غارات جوية مديرية حَريْب القراميشغرب المحافظة شمال شرق البلاد.

وفي جبهة نِهْم، حيث قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا مواقع هادي أسفل نَقيْل الفَرضة، في المقابل شنّت طائرات التحالف السعودية سلسلة غارات جوية على منطقتَي بني بارق والقرن في مديرية شمال شرق صنعاء.

إلى ذلك وصلت قوات سودانية جديدة إلى مدينة عدن المحتلة جنوب اليمن، الجمعة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر محلي في محافظة عدن قوله: إن طائرة شحن نقلت، الجمعة، قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني.

وأضاف المصدر أنه تم نقل القوة السودانية الواصلة على متن عربات عسكرية وآليات من المطار إلى معسكر القوات السودانية في مديرية خورمكسر.

يذكر أن العدوان السعودي الأمريكي استقدم منذ بداية في 26 آذار/مارس 2015 آلاف الجنود الأجانب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بهدف احتلال اليمن وتقسيمه وإبقاءه تحت الوصاية السعودية والأميركية، وفق ما تفيد مصادر يمنية.

وكان عدد كبير من الجنود السودانيين قد قتلوا في اليمن منذ إعلان النظام السوداني المشاركة في العدوان بدوافع مادية.

واستشهد وجرح أكثر من 35 آلف مدني يمني بسبب غارات العدوان كما دمرت آلاف المنازل والمنشآت والبنى التحتية، بالإضافة إلى وفاة عشرات الالاف بسبب قصف المنشآت الصحية والطبية والحصار الاقتصادي وحظر الطيران المفروض على اليمن.