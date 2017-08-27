* تحرير العديد من أحياء تلعفر والسيطرة على سلسلة جبال زمبر فيها * الحشد الشعبي يدكّ مواقع داعش في قرية المريشة غرب تلعفر * الفياض: هناك تنسيق عالٍ بين القوات المشتركة.. والمعركة أقلّ ضراوة من معارك الموصل * وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان ببغداد في زيارة رسمية

قوات الحشد الشعبي والشرطة الإتحادية يكملان المهمة التي أوكلا بها في تلعفر

بغداد/نافع الكعبي - مع انقضاء الأسبوع الأول من معركة تحرير تلعفر، (غربي الموصل)، تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحقيق تقدم سريع على مختلف محاور القتال، الأمر الذي أرغم تنظيم (داعش) على ترك خطوطه الدفاعية الأمامية، والتراجع باتجاه مركز المدينة.

في غضون ذلك أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عن تمكن القوات المسلحة العراقية من تحرير 90% من قضاء تلعفر لافتاً الى انهيار دفاعات داعش.

وقال الزاملي: إن القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها تقترب شيئاً فشياً من تحرير كامل قضاء تلعفر مبيناً ان الساعات القادمة ستشهد تحرير القضاء بالكامل.

وأفادت خلية الإعلام الحربي العراقية، بأن القوات المشتركة تخوض معارك شرسة ضد عناصر تنظيم داعش في أحياء القلعة والربيع والطليعة والسعد، من أجل استعادتها من سيطرة التنظيم، موضحة في بيان، أن مقاتلي داعش يعتمدون تكتيك القناص والمفخخات من أجل إيقاف أو عرقلة التقدم السريع للقوات العراقية.

وذكر قائد عمليات (قادمون يا نينوى)، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن القوات العراقية المشتركة، تمكنت من السيطرة على منطقتي الجزيرة والياس، جنوبي البلدة، لافتاً في بيان، إلى أن القوات العراقية تواصل تقدمها باتجاه بقية مناطق تلعفر.

وفي سياق متصل، قال العقيد بالفرقة التاسعة للجيش حيدر فاضل إن قوتين، إحداهما من الجيش والأخرى من الحشد الشعبي، توجّهتا نحو منطقة القلعة، وسط تلعفر، مؤكداً في حديث صحافي، أن القوات الأمنية حررت القلعة والبساتين في المدينة.

وأكد مصدر في قيادة العمليات العراقية المشتركة أن تنظيم داعش انسحب من بعض الأحياء الواقعة في محيط بلدة تلعفر باتجاه مركز البلدة، نتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه عليه القوات العراقية التي تمكنت من تحرير عدد من أحياء البلدة خلال الأيام الخمسة الماضية من المعركة، وأشار إلى اندلاع معارك عنيفة بين القوات العراقية المشتركة وداعش في أكثر من حي بتلعفر، لافتاً في حديث صحافي، إلى أن مواقع التنظيم الإرهابي، تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف لتفكيك دفاعاته. بدورها، ذكرت هيئة الحشد الشعبي أن فصائلها قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في قرية المريشة، غرب تلعفر، موضحة في بيان، أن القصف جاء تمهيداً لاقتحام القرية وتحريرها من سيطرة داعش.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، على أهمية التنسيق الذي يجري حالياً بين القوات التي تشارك في معركة تلعفر، كاشفاً خلال تصريح صحافي نقله الموقع الرسمي للحشد، أن معركة تلعفر أقلّ ضراوة من معارك الجانب الأيمن والمدينة القديمة في الموصل، كون عدد السكان أقلّ والأرض منبسطة.

وأضاف الفياض إن عمليات قادمون يا تلعفر انطلقت تحت إشراف العمليات المشتركة، وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وأنها تجري بتنسيق ووتيرة عالية، موضحاً أن التفاهم بين القطعات العسكرية يجعل المعركة تسير بوتيرة متسارعة باتجاه إنهاء وجود تنظيم داعش في محافظة نينوى.

في هذه الأثناء، ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن قواته تمكنت من تحرير مقر دائرة الكهرباء الواقعة في حي سعد، شمال تلعفر، موضحاً في بيان، أن الشرطة الاتحادية تستعد لاقتحام حي الربيع، غربي البلدة.

كما أشار قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبد الغني الأسدي، إلى أن حصيلة معركة تلعفر جيدة، والخطة العسكرية تسير بشكل سليم. وأوضح في حديث صحافي، أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على منطقة البساتين الحيوية في تلعفر، مؤكداً أن هذه المنطقة كانت مقلقة للقطعات العسكرية.

وأشار إلى حرص القوات العراقية على حماية المدنيين في تلعفر، فنحن أولى بحماية المدنيين من المتشدقين بحقوق الإنسان والإنسانية. وتحدثت منظمات إنسانية عراقية عن وجود عشرات الآلاف من المدنيين الذين اضطروا للبقاء في الأحياء الواقعة وسط بلدة تلعفر.

في غضون ذلك، عثرت قوات الحشد الشعبي، السبت، على سجن كبير شمال غرب قضاء تلعفر، بداخله 18 جثة لاشخاص مغدورين.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان: إن هندسة اللواء السادس بالحشد طهرت حي السعد شمال غرب قضاء تلعفر.

وفي السياق ذاته، أعلن الحشد الشعبي، عن تطهير 14 كم في قضاء تلعفر غرب الموصل من المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأوضح أن أبطال مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي تمكنوا من تطهير 35 منزلا و15 شارعا فرعيا وإزالة أكثر من 54 عبوة من أنواع مختلفة من حي التنك إلى حي السراي حتى وصولهم إلى سد تلعفر.

وأضاف: تم تطهير طريق مساحته أربعة كم وتفكيك ثماني عبوات وتفجير 14 أخرى في طريق عداية – طينية، كما أن أبطال الهندسة تمكنوا أيضا من تطهير طريق مساحته 10 كم وتفكيك 33 عبوة وتفجير 28 أخرى، وإزالة خمس.

وتابع: إن الأبطال في مديرية هندسة الميدان تمكنوا من ضبط سيارة دفع رباعي في حي الخضراء محملة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وعتاد وتفكيك 10 عبوات ناسفة بداخلها وتسليمها لقوات الحشد.

* القوات العراقية تواصل عملياتها ضدّ داعش

جدّدت القوات العراقية، السبت، قصفها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش في بلدة تلعفر، فيما أعلن قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) عن انتهاء مهام قوات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، بعد تحرير حي القلعة وبساتين تلعفر وأحياء الربيع والقادسية الأولى والقادسية الثانية.

وقال مصدر في قيادة العمليات العراقية المشتركة، في بيان: إن طيران القوة الجوية العراقية ومدفعية الجيش وجها قصفاً مكثفاً لتجمعات تنظيم (داعش) في منطقة القلعة القديمة وسط تلعفر.

في غضون ذلك، أكّد قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أن قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، أكملا المهام القتالية التي كلفوا بها بعد تمكنهم من تحرير أحياء الربيع والقادسية الأولى والقادسية الثانية.

* العبادي يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

سلم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي دعوة رسمية وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعبادي لزيارة فرنسا، فيما أبدى الوزيران الفرنسيان تمسك بلادهم بوحدة العراق ورفضها إثارة أية مشاكل تؤثر على الأوضاع فيه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه وشائل إعلام: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي والوفد المرافق لهما، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والحرب على داعش والانتصارات التي حققها العراق".

وأضاف البيان، أن "الوفد الفرنسي نقل تهاني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالانتصارات المتحققة على الإرهاب واعجابه الكبير بقيادة العبادي وبتحسن الأوضاع في العراق، مؤكدا دعم فرنسا للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي المجالات الاخرى".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اللذين زارا بغداد أمس السبت، إن الانتصارات التي تتحقق في العراق لا تعني نهاية الخطر "الداعشي".

وأشاد بالدعم الذي تقدمه باريس لبغداد لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن الفرنسيين أوفوا بالتزاماتهم بهذا الشأن.

ومن جهته، تعهد وزير الخارجية الفرنسي بتعزيز علاقات بلاده مع العراق، مشيرا إلى أن باريس ستواصل جهودها من أجل هزيمة تنظيم "داعش".

* الأمن النيابية تعلن تحرير 90‎%‎ من تلعفر

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، السبت، عن تمكن القوات المسلحة العراقية من تحرير 90 % من تلعفر، مؤكدا انهيار دفاعات "داعش" في القضاء.

وقال الزاملي في تصريح أورده موقع الهيئة السياسية للتيار الصدري وتابعته وسائل إعلام: إن القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها تقترب شيئاً فشياً من تحرير كامل تلعفر"، مؤكدا "تحرير ما نسبته 90 % من القضاء".

وأوضح الزاملي الذي يزور قضاء تلعفر، أن "دفاعات عصابات داعش الإرهابية انهارت أمام بسالة وشجاعة المقاتلين العراقيين"، مرجحا "تحرير القضاء بالكامل خلال الساعات القادمة".

* تحرير ثماني قرى والسيطرة على سلسلة جبال زمبر في تلعفر

وفي السياق، اعلن قائد عمليات قادمون ياتلعفر الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، السبت، عن تحرير ثماني قرى والسيطرة على سلسلة جبال زمبر في القضاء.

وقال يارالله في بيان: إن قطعات فرقة المشاة الخامسة عشر حررت قرى عكابات ومشيرفة طه وعين صلبي والحمرة وبخور ومريشة ومذيرة وزمبر في قضاء تلعفر".

واضاف يارالله ان "تلك القطعات فرضت السيطرة الكاملة على جبل شيخ ابراهيم وسلسلة جبال زمبر، وادامة التماس مع محور قطعات الفرقة المدرعة التاسعة". وتابع، ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواءي 2 و11 في الحشد الشعبي تحرر حي المثنى الاول في تلعفر.

وقال يارالله: إن "العمليات العسكرية لتحرير تلعفر مستمرة، لحين اكمال ناحية العياضية والمناطق المحيطة بها وكذلك المناطق المتبقية في مركز قضاء تلعفر".

ودعا يارالله وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الاخبار".

* مقتل 9 من قيادات داعش بينهم روسي الجنسية بكركوك

كشف مصدر محلي في محافظة كركوك، السبت، ان تسعة من ابرز قادة "داعش" قتلوا بينهم شخص يحمل الجنسية الروسية بقصف لطيران التحالف الدولي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن طيران التحالف الدولي قصف، موقعاً فيه عدد من قادة تنظيم داعش بقرية الرمانة في قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)، مبيناً ان "المعلومات الاولية تشير الى مقتل نحو تسعة من عناصر التنظيم بينهم شخص قيادي يدعى ابو مسلم الروسي وهو قيادي يحمل الجنسية الروسية وانتقل من نينوى الى الحويجة مؤخرا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الضربة الجوية دمرت عددا من السيارات ووحدة تكتيكية".

وأعلنت القوة الجوية العراقية، السبت، عن الانتهاء من تصنيع آخر F16 عراقية.

وقالت قيادة القوة الجوية في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك واطلعت وسائل إعلام عليه انه "تم الانتهاء من

تصنيع آخر F16 عراقية في الولايات المتحدة الامريكية بالرقم (1636)".

واضافت ان "هذه الطائرة ستسلم قريبا الى صقور الجو ليُسطروا بشجاعتهم اخر سطور ملحمة المجد العراقي".

واشترى العراق اول دفعة من 18 طائرة مقاتلة من طراز اف-16 مقابل ثلاثة مليارات دولار، ثم اشترى دفعة ثانية وعددها 18 طائرة اخرى في تشرين الاول عام 2012