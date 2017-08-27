أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، الإعتداء الارهابي على مسجد امام الزمان (عج)، في العاصمة الافغانية كابول، مؤكدا ان الارهابيين يستهدفون وحدة وتلاحم الشعب الافغاني.

واعرب قاسمي عن المواساة مع الحكومة والشعب الافغاني خاصة ذوي ضحايا هذه الجريمة الدنيئة واللاانسانية التي ادت الى إستشهاد وجرح العشرات من الأبرياء العزّل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا شك ان تأجيج الخلافات المذهبية وضرب وحدة الشعب الافغاني الصابر، يعدان من أهداف الارهابيين الآيلين الى الزوال في إرتكابهم مثل هذه الجرائم، وهو الامر الذي يستدعي من الحكومة والشعب الافغاني في ظل التكاتف واليقظة، تيئيس اولئك (الارهابيين) وحماتهم.

واوردت وكالات الأنباء بأن ما لا يقل عن 28 شخصا إستشهدوا وجرح أكثر من 50 آخرين في تفجير انتحاري وهجوم مسلح الجمعة على مسجد للمسلمين الشيعة في كابول، بحسب مسؤولين، وأعلن تنظيم (داعش) الارهابي مسؤوليته عنه.

وسمعت اصوات عيارات نارية وتفجيرات خلال الهجوم الذي استمر نحو اربع ساعات على هذا المسجد الواقع في منطقة سكنية شمال المدينة، والذي كان يعج بعشرات المصلين من الرجال والنساء والاطفال اثناء صلاة الجمعة.

وصرح محمد اسماعيل كاووسي، المسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس: لدينا 20 قتيلا واكثر من 50 جريحا.

وداهمت قوات الامن المدججة بالأسلحة المبنى وتمكنت من إنقاذ أكثر من 100 مصل، طبقا لوزارة الداخلية الافغانية.

وقالت الوزارة: إن أكثر من 40 مدنيا جرحوا في الهجوم إضافة الى سبعة من رجال الشرطة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة عبد البصير، لوكالة فرانس برس ان انتحاريا (فجّر نفسه داخل المسجد).

ووصف شهود عيان مشاهد الرعب داخل المسجد وقالوا: إن ذخيرة المهاجمين نفذت وبدأوا في إستخدام السكاكين لطعن المصلين.

وقال آخرون: إن المهاجمين كانوا مسلحين بقاذفات صواريخ وتمترسوا في قسم النساء في المسجد.

وأعلن تنظيم (داعش) الارهابي مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات التي استشهد فيها عشرات المسلمين الشيعة في كابول خلال الأشهر الماضية بما في ذلك هجوم في تموز/يوليو إستهدف الهزارة الشيعة ما ادى الى استشهاد 85 شخصا على الاقل واصابة أكثر من 400 آخرين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر استشهد 33 مصليا وأصيب 66 آخرون في هجوم انتحاري على مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة هراة غرب افغانستان اعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنه.