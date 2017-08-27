باكستان تشيد بموقف ايران تجاه السياسة الاميركية المعادية لها اعربت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الاعلام الباكستانية عن تقديرها لموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من السياسة الاميركية المعادية لباكستان معتبرة ذلك خطوة في مسار مزيد من تعزيز العلاقات الودية والاخوية بين البلدين الجارين.