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رقم الخبر: 201333 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: محليات  
باكستان تشيد بموقف ايران تجاه السياسة الاميركية المعادية لها

باكستان تشيد بموقف ايران تجاه السياسة الاميركية المعادية لها

اعربت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الاعلام الباكستانية عن تقديرها لموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من السياسة الاميركية المعادية لباكستان معتبرة ذلك خطوة في مسار مزيد من تعزيز العلاقات الودية والاخوية بين البلدين الجارين.
وقالت السيدة مريم اورنغزيب على هامش تفقدها لمركز دراسات اللغة الفارسية في اسلام آباد في تصريح للمراسلين ان ايران وباكستان بلدان جاران لهما علاقات ودية ومتجذرة واواصر مشتركة عديدة مؤكدة ان البلدين كانا دوما الى جانب بعضهما البعض ودعما احدهما الاخر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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