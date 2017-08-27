قال محمد اختلاط من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ان القوة الدفاعية الايرانية لاتقتصر على الانظمة الصاورخية الا ان العدو يرتكز فقط على هذه الانظمة.

وقال اختلاط انه قبل انتصار الثورة الاسلامية كان هناك نحو 50 الف مستشار عسكري اميركي و20 الف مستشار عسكري بريطاني في ايران وكانت النتيجة هي انتاج رصاصات خاصة ببندقيتي (ام واحد) و(ج 3) الا انه منذ انتصار الثورة ولحد الان تنتج المعدات والاجهزة الدفاعية بتقنية عالية ومتطورة على ايدي المتخصصين المحليين مؤكدا ان القدرات الصاورخية الايرانية هي جزء بسيط من القوة الايرانية الرادعة.

وأكد ان اضافة الى الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى والبالستية قد حققت ايران انجازات كبيرة على مستوى الصناعات الدفاعية البحرية والجوية والبرية .