قال مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في شؤون العمليات العميد مهدي رباني ان التهديدات الموجهة ضد ايران في بعض المدن خلال الاعوام الاخيرة قد انتقلت تدريجيا الى خارج الحدود.

وقال العميد رباني في تصريح له في مدينة اصفهان ان المجموعات الارهابية التي تهدف الى زعزعة الامن في الداخل يتم الكشف عنها واعتقالها خارج الحدود وهذا يدل على اقتدار وقوة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى مآرب الادارة الاميركية من دعم داعش وقال: انهم كانوا بصدد اثارة النزاعات بين المسلمين وزعزعة الامن داخل الدول الاسلامية.

واضاف العميد رباني ان الاميركان كانوا يسعون لحرب غير باهضة في المنطقة من دون مقتل جنودهم فيها ولذلك اوجدوا داعش تحت شعار الاسلام المزيف لكي يشوهوا صورة الاسلام الحقيقي.

واشار الى المخططات الامريكية في الحرب على سوريا وقال ان الجميع يعلم اليوم ان اميركا لو قصفت يوما ما مناطق داعش ففي اليوم التالي تقصف المناطق التي يسيطر عليها المسلمون لإيجاد توازن بغية تحقيق مآربها وخططها.