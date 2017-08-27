قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية ذبيح الله خدائيان إن السلطة القضائية لم ترفض مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة الذي تقدمت به الحكومة السابقة وقال: إن مشروع القانون هو حالياً قيد الدراسة.

وفي تصريح لإرنا قال ذبيح الله خدائيان إن مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة يبحث حالياً بصورة فورية نافياً معارضة السلطة القضائية بحث هذا القانون من قبل اللجان المختصة.

يذكر إن مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة أو ما يسمى أيضاً بقانون توفير الأمن للمرأة ضد العنف تم تقديمه من قبل الحكومة السابقة وقد اعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية في الحكومة السابقة لشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي القانون من ضمن أولياتها ويهدف الى الحد من العنف ضد المرأة.

ويضم مشروع القانون 5 فصول و100 مادة ويهدف الى تعزيز العدالة داخل الأسرة ورفع الحيف والظلم الذي تمارسه الأسرة بحق المرأة كما يضع حلولا وضمانات قانونية للحد من الإفراط والتفريط في هذا المجال.

هذا فيما أكدت مساعدة الحكومة الحالية لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار إنها ستتابع بجدية إقرار قانون توفير الأمن للمرأة أمام أعمال العنف ضدها.