اندلع حريق واسع في مستودعين كبيرين للسلع في شارع "فدائيان اسلام" جنوب طهران، اسفر عن اصابة 3 اطفائيين نقلوا الى المستشفى.

واعلن مسؤولو منظمة الاطفاء بطهران ان اكثر من 10 سيارات اطفاء تقوم الان بعمليات اخماد الحريق.

وقال المتحدث باسم منظمة الاطفاء في طهران جلال ملكي بان 150 رجل اطفاء منهمكون بعمليات الاطفاء في هذين المستودعين بمساحة 5 آلاف متر مربع.

فيما قال المتحدث باسم منظمة الاسعاف في طهران حسن عباسي، في تصريح لوكالة انباء "فارس"، ان 3 اطفائيين اصيبوا باختناق شديد اثر الدخان الكثيف حيث تم نقلهم الى مستشفى "فيروزآبادي" (في مدينة شهر ري جنوب العاصمة طهران).

واضاف، ان الحريق اندلع في الساعة السادسة و 18 دقيقة من صباح يوم السبت حيث توجهت على الفور 4 سيارات اسعاف وحافلة اسعاف الى مكان الحادث.