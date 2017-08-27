أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، زيارة المنشات والاماكن العسكرية الإيرانية بسبب إغلاق ملف الشق العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني (بي أم دي) أمر غير مقبول.

وصرح علي رضا رحيمي يوم السبت خلال حديثه لمراسل إرنا بشأن الذرائع الأميركية حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ان إثارة تساؤلات جديدة من قبل أميركا للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النشاطات النووية الإيرانية تعد تدخلا غير مألوف في شؤون هذه المؤسسة الدولية.

وأضاف، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشفافية تامة وفي إطار البروتوكول الإضافي، أطلعت الوكالة على أنشطتها، وقد جاءت جميع الزيارات التي قامت بها الوكالة في إطار هذا البروتوكول.

وأردف هذا العضو في البرلمان قائلا، لم يتضمن هذا البروتوكول التفتيش المباغت وقد تمت كافة الزيارات للمنشآت النووية الإيرانية في إطار معاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ان ايران ابدت التعاون اللازم في هذا المجال، بما يتجاوز توقعات الوكالة ولم ترتكب أي خرق لمعايير هذه الوكالة المتخصصة.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، ان أي زيارة للمنشات والقواعد العسكرية الإيرانية يجب أن تأتي بإذن مسبق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، الخارجية الإيرانية قد اتخذت بشأن هذا الموضوع، مواقف بناءة وفي الوقت المناسب وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وفية دوما بكافة التزاماتها، لكن التوجهات الأميركية كانت تختلف عن الإتحاد الأوروبي وهي ليست بناءة.

بدوره اكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي محمد ابراهيم رضائي، ان ايران لن تسمح للامريكان بتفتيش المنشآت النووية.

وأشار محمد ابراهيم رضائي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء الى مفاوضات مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي، قائلا، ان حكومة ترامب تطرح دائماً، منذ بدء مهامها، مزاعم واهية ولا اساس لها مبنية حسب زعمهم على عدم التزام ايران بالاتفاق النووي، لكنه لم يتم الاكتراث بها في المحافل الدولية.

ونوه الى ان امريكا تبحث دائما عن ذرائع حول تنفيذ الاتفاق النووي، قائلا، الامريكان يريدون خلق ظروف في المحافل الدولية حول مزاعم بانتهاك ايران الاتفاق النووي، رغم اعتقادي ان الاتفاق النووي تم انتهاكه من قبل الامريكان.

وأضاف، ان هدف مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة من زيارتها الى فيينا والاجتماع بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اقناع الوكالة بتفتيش الامريكان للمنشآت النووية الايرانية، لكن على هؤلاء ان يعلموا ان ايران لن تسمح للامريكان بتفتيش منشآتها النووية فحسب بل ان الامريكان لايملكون التراخيص القانونية اللازمة لهذا الامر أيضاً.

وطالب رضائي بإتخاذ موقف اكثر حزما من قبل الجهاز الدبلوماسي الايراني من اجل مواجهة نكث العهود من قبل الامريكان في تنفيذ الاتفاق النووي.