عدّ رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام السيد علي قاضي عسكر التعاون بين بعثتي الحج الايرانية والعراقية نموذجا طيبا تحتذى به البلدان الاخرى.

واشار قاضي عسكر، خلال لقائه رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية، الى العلاقات المتنامية بين بعثتي الحج لكلا البلدين، معتبرا بعثة الحج العراقية تنامت بصورة جيدة للغاية خلال الاعوام الاخيرة وانها تقدم الخدمات للحجاج العراقيين وفق اساليب مناسبة.

واكد على ضرورة تعزيز البلدين تعاونهما في مجالات اخرى فضلا عن الحج، معتبرا ان احدى ثمار الحج وبركاته تتمثل بوقوف جميع البلدان الاسلامية الى جانب بعضها بعضا وايجاد حلول لمشاكلها ومشاطرتهما للافراح والاتراح.

ووصف العراق بالبلد الغني على صعيد الثروات الطبيعية كالنفط والطاقة والزراعة وكذلك في مجال السياحة الدينية، لافتا الى ان الارضية متاحة لتنمية تعاون البلدين في هذا المجال.

واعتبر ان العراق له مستقبل واعد بفضل الكوادر الانسانية الكفوءة مؤكدا على عزيمة بعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الحج والزيارة.

ونوه الى ان مؤامرة الاعداء القائمة على تأجيج النزاع بين الشيعة والسنة في العراق قد تم احباطها، مبينا ان التكفيريين دخلوا العراق بذريعة الدفاع عن اهل السنة إلا أنهم الحقوا افدح الخسائر باهل السنة.

ولفت الى ان المسلمين العراقيين شيعة وسنة توجهوا الى الموصل لانقاذ اهلها من ايدي الارهابيين واريقت في ذلك دمائهم سوية لاثبات ان الشيعة والسنة اشقاء ولامشكلة فيما بينهم.

وادان ممثل قائد الثورة في منظمة الحج والزيارة الممارسات الانفصالية لبعض الاشخاص في العراق واعتبرها محكومة بالفشل واكد على ضرورة صون الوحدة الوطنية في العراق، موضحا ان العراق بلد مسلم موحد وينبغي الحفاظ على وحدته الوطنية والتعايش السلمي.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب الشعب والحكومة في العراق بكل قوة ولن تدخر جهدا في دعم وتقدم ونمو هذا البلد.

من جهته اشاد رئيس بعثة الحج العراقية بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم الشعب والحكومة في بلاده، معتبرا ان تعاون بعثتي البلدين مايزال مستمرا منذ تأسيس بعثة الحج العراقية واننا من خلال الاستفادة من تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية استطعنا تقديم خدمات افضل للحجاج العراقيين.

واشار الى القواسم المشتركة بين البلدين في مجالات عديدة، معتبرا ان مثل هذه اللقاءات تثمر عن تمتين الاواصر بين البلدين وشعبيهما.

وثمن الشيخ خالد العطية مواقف ايران الداعمة للحكومة والشعب في بلاده على مختلف الصعد لاسيما في مجال مجابهة المجموعات التكفيرية كداعش، موضحا ان التعاون الوثيق الذي ابدته الجمهورية الاسلامية الايرانية اثمر عن ازالة احدى الفتن الكبرى في العصر الحاضر والقضاء عليها.

واعتبر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تدخر جهدا في دعم العراق من اجل دفع هذه الفتنة الكبرى، معربا عن امله بتنمية التعاون بين الحكومات والشعوب الاسلامية لدفع مخاطر هذه الزمر التكفيرية.

من جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن وصول الدفعة الأخيرة من الحجاج الإيرانيين أمس السبت الى الديار المقدسة في السعودية.

رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي وفي تصريح له بشان اخر المستجدات حول إيفاد الزوار الإيرانيين الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج قائلا : ان "الدفعة الأخيرة من الزوار الإيرانيين وصلت بعد ظهر أمس الى مطار جدّة السعودي، بينما تم نقل حوالي 3 آلاف حاج إيراني من المدينة المنورة الى مكة المكرمة، وبشكل فعلي الحجاج الإيرانيون جميعا وصلوا الى مكة المكرمة أمس".

وأضاف: "حتى اليوم فإن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الحج السعودية لجهة تأمين السكن والإطعام وإسعاف الزوار كانت جيدة جدا ولم تواجهنا أيّة مشكلة".

ونوّه محمدي إلى أنه تم التخطيط لمناسك أيام التشريق منذ أشهر نظرا لما تتمتع به هذه المناسك من تعقيدات من الناحية التنفيذية.

وتابع رئيس منظمة الحج والزيارة قائلا: "خيم الزوّار الإيرانيين في عرفات جيّدة للغاية وتحتوي على مكيّفات بعكس خيم الأعوام الماضية، وقد تم إبلاغ الحجيج الإيرانيين بإجراءات مناسبة بسبب حرارة المناخ في الأراضي المقدسة لهذا العام لتسهيل أدائهم لمناسك الحج".

ولفت محمدي إلى أن الزوار الإيرانيين سينتقلون الى عرفات بعد ظهر الثامن من ذي الحجة، وعقب مراسم الوقوف على جبل عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة سينتقلون إلى مزدلفة بطريقة منظّمة أمّا بعض الزوار الّذين سيواجهون حالات طارئة سيتم نقلهم الى منى.

وصرح رئيس منظمة الحج والزيارة قائلا انه بسبب الحوادث المريرة خلال العام 2015 فقد تم الاتفاق بين كافة الدول و وزارة الحج السعودية بان يتم رمي الجمرات خلال أيام التشريق بشكل منظم ومبرمج؛ مضيفا : "نحن أيضا وضعنا برامج خاصة للحجاج الايرانيين فيما يخص مناسك رمي الجمرات؛ بينما ستعمد عناصر من البعثة الإيرانية الى توجيه الحجاج لكي يؤدوا هذه المناسك بشكل آمن".

من ناحيته أعلن مساعد مدير مركز الهلال الاحمر الطبي التابع لمنظمة الحج والزيارة الايرانية بير حسين كوليوند، عن وفاة 5 حجاج ايرانيين في الديار المقدسة لحد الآن.

واضاف، ان عدد الوفيات بين الحجاج الايرانيين ضئيل للغاية لحد الآن مقارنة بالفترة المماثلة من الاعوام الماضية.

وتابع: ان المتوفين قد قدموا من محافظات هرمزكان وخراسان الرضوية والبرز ومازندران حيث توفيت حاجة جراء اصابتها بالسكتة القلبية.

ولفت الى ان 10 حجاج ايرانيين يرقدون في المستشفيات السعودية في مكة المكرمة فيما يرقد 38 حاجا في المستشفيات الايرانية في مكة المكرمة ايضا، موضحا ان عدد الحجاج الايرانيين الراقدين في المستشفيات انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالاعوام الماضية.

ووصف الوضع الصحي للحجاج الايرانيين بالمناسب للغاية ولايواجهون اي تهديد.