أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، إن استثمارات الصين في قطاع النفط بالبلاد بلغت أكثر من 15 مليار دولار).

وأكد وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان، في بيان صحفي، التجربة الرائدة للصين في قطاع النفط والغاز التي امتدت عشرين عاماً، باستثمارات وصلت إلى أكثر من 15 مليار دولار. ودعا الوزير السوداني لدى لقائه نائب رئيس الشركة الصينية للبترول، زهانج جان هوا، بكين إلى توسيع استثماراتها في قطاع النفط، والاستفادة من الفرص الواعدة بعدد من المربعات المطروحة للاستثمار حالياً.

وبحث اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين السودان والصين في مجال صناعة النفط والغاز. وأكد استعداد بلاده لإزالة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمار الصيني في قطاع النفط والغاز.

من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة الصينية للبترول، زهانج جان هوا، استعداد بلاده لمجابهة التحديات في قطاع النفط التي تتمثل في معالجة الديون والآثار المترتبة جراء انفصال جنوب السودان، وسلامة العاملين الصينيين.

وتعد الصين الشريك الاستراتيجي الأول للسودان في مجال النفط والغاز، حيث لعبت دوراً رئيساً في استخراج النفط بالسودان منذ عام 1999. وتعمل الشركة الوطنية الصينية للبترول كشريك رئيس في عدد من المربعات بغرب وجنوب السودان.

وتشتكي الحكومة الصينية من عدم تمكن السودان من سداد ديونه للصين الناجمة عن شراء الخرطوم لنصيب الصين من النفط المنتج بالمربعات لتغطية الاستهلاك المحلي. وتبلغ ديون الصين على السودان ملياري دولار حتى نهاية العام الماضي. ويبلغ إنتاج السودان من النفط حوالي 120 ألف برميل يومياً بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع الآبار النفطية لدولة الجنوب، حيث كان إنتاج النفط قبل الانفصال 450 ألف برميل يومياً.