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رقم الخبر: 201324 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
إحتياطيات السعودية تتراجع بـ237 مليار دولار منذ 2014

إحتياطيات السعودية تتراجع بـ237 مليار دولار منذ 2014

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجع الأصول الاحتياطية للمملكة منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط بالتراجع، بمقدار 891 مليار ريال (نحو 237 مليار دولار).

وتراجعت الأصول الاحتياطية، بحسب التقرير، من 746ر2 تريليون ريال في 2014 إلى 854ر1 تريليون ريال في يوليو/ تموز الماضي.

وخلال العام الجاري، تراجعت الاحتياطيات لدى السعودية من 964ر1 تريليون ريال إلى 854ر1 تريليون ريال، ما يعني أنها انخفضت 110 مليارات ريال (حوالي 29 مليار دولار). ويشير التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي هبطت منذ العام 2014 بمقدار 127 مليار ريال، من 296ر702 مليار ريال في 2014 إلى 687ر574 مليار ريال سجلها الشهر الماضي.

ويأتي هبوط صافي الأصول، في ضوء تراجع أسعار النفط، التي تشكل عائداته حصة الأسد من إيرادات الميزانية، وتوجه الرياض نحو الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية. وأطلقت المملكة العام الماضي، خطة طموحة (رؤية 2030) تهدف لتنويع موارد الدولة، والاستغناء عن إيرادات النفط بحلول عام 2020.

 
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