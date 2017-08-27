إرتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وتأهب منطقة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك للإعصار هارفي الذي قد يصبح أكبر عاصفة تضرب البر الأمريكي الرئيسي في أكثر من عشر سنوات.

وانخفض الدولار، عملة تسعير النفط، بعد أن خلت كلمة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال المؤتمر السنوي لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول من أي إشارة إلى السياسة النقدية الأمريكية.

وقال مركز الأعاصير الأمريكي إن هارفي أصبح عاصفة من الفئة الثانية مع عبوره خليج المكسيك برياح سرعتها 175 كيلومتراً في الساعة على بعد 235 كيلومتراً قبالة ساحل بورت أوكونور بولاية تكساس. وأغلقت المصافي والمرافئ ومنشآت الإنتاج البرية والبحرية وبنى تحتية أخرى أو بدأت استعداداتها للعاصفة. ويتوقع مركز الأعاصير، الذي حذر من فيضانات عبر أجزاء من جنوب وجنوب شرق تكساس، أن يتحرك هارفي ببطء وأن يبقى في تكساس لأيام. وتظهر بعض النماذج أن العاصفة قد تعود صوب مياه الخليج بعد بلوغها البر ثم تستهدف هيوستون منتصف الأسبوع لتصب جرعة مضاعفة من الأمطار والرياح على رابع أكبر المدن الأمريكية من حيث عدد السكان.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 سنتاً بما يعادل 9ر0 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 87ر47 دولار للبرميل، لكنها ختمت الأسبوع منخفضة 3ر1 بالمئة. وأغلق خام برنت مرتفعاً 37 سنتاً أو 7ر0 بالمئة عند 41ر52 دولار، لكنه فقد 6ر0 بالمئة على مدار الأسبوع.

هذا وصعد اليورو إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار بعد أن خلت كلمة لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من أي بواعث قلق بشأن قوة العملة الموحدة كما توقع بعض المحللين. وبدلاً من ذلك، ركزت كلمة دراجي خلال مؤتمر مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية على جوانب أخرى مثل متانة التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفع اليورو إلى 1940ر1 دولار، مسجلاً أقوى سعر له منذ يناير/ كانون الثاني 2015. وبلغت العملة 1922ر1 دولار في أحدث سعر لها، مرتفعة واحداً بالمئة.