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رقم الخبر: 201322 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
تطوير التعاون المصرفي بين إيران والنمسا

تطوير التعاون المصرفي بين إيران والنمسا

أعلن رئيس مصرف (أوبر) النمساوي، فرانتس غاسلزبرغر، عن الوصول الى إتفاق للتعاون في مجال الضمان المالي مع المصارف الايرانية.

وأفادت الصحافة النمساوية، الجمعة، بأن غاسلزبرغر صرح بأنه وفقاً لهذا الإتفاق ستتوفر إمكانية تسديد القروض بتغطية كنترل بنك (OeKB) النمساوي. وأوضح بأن هذا التمويل سيكون بصورة رئيسية لتوفير الاعتمادات لمشاريع البنية التحتية وإنشاء المصانع وقطاع الصحة في ايران.

رئيس بنك (أوبر)، الذي زار ايران قبل فترة بمعية وزير المالية ووفد مصرفي من بلاده، صرح في حينه بأن العلاقات المصرفية بين ايران والنمسا جيدة وان لهم الآن تعاوناً مع الكثير من المصارف الايرانية.

 
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