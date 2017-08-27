وأعرب محسن طرزطلب، السبت، عن أمله في أن يجري افتتاح هذه المشاريع إنطلاقاً من العام القادم وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة من الخطة التنموية السادسة .وتابع: ان الحكومة تسعى أيضاً الى إستقطاب إستثمارات أجنبية ومحلية لبناء محطات طاقة جديدة .وأكد ضرورة بذل ما بالوسع لضمان المصادر المالية لمحطات الطاقة، مشيراً الى أن هناك حاجة لثلاثة مليارات دولار من الاستثمارات لقطاع التوليد فقط، ومن هنا يتعين بذل كل الجهود لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وتابع طرزطلب: إننا نسعى الى رفع كفاءة وحدات الطاقة الجديدة الى أكثر من 55 بالمئة وأن نبلغ الطاقة الإسمية لوحدات الطاقة الجديدة والبالغة أربعة آلاف ميغاواط سنوياً.