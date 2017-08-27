  • الأحد ٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201321 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
توظيف إستثمارات أجنبية لبناء محطات طاقة كهروحرارية جديدة في إيران
بقمية 6 مليارات دولار

توظيف إستثمارات أجنبية لبناء محطات طاقة كهروحرارية جديدة في إيران

أعلن المدير التنفيذي للشركة الرئيسية المتخصصة في توليد الطاقة الكهروحرارية عن عقد إتفاقيات لتوظيف 6 مليارات دولار من الإستثمارات الأجنبية لبناء محطات طاقة كهروحرارية جديدة عقب إبرام الإتفاق النووي .

وأعرب محسن طرزطلب، السبت، عن أمله في أن يجري افتتاح هذه المشاريع إنطلاقاً من العام القادم وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة من الخطة التنموية السادسة .وتابع: ان الحكومة تسعى أيضاً الى إستقطاب إستثمارات أجنبية ومحلية لبناء محطات طاقة جديدة .وأكد ضرورة بذل ما بالوسع لضمان المصادر المالية لمحطات الطاقة، مشيراً الى أن هناك حاجة لثلاثة مليارات دولار من الاستثمارات لقطاع التوليد فقط، ومن هنا يتعين بذل كل الجهود لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وتابع طرزطلب: إننا نسعى الى رفع كفاءة وحدات الطاقة الجديدة الى أكثر من 55 بالمئة وأن نبلغ الطاقة الإسمية لوحدات الطاقة الجديدة والبالغة أربعة آلاف ميغاواط سنوياً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0592 sec