  • الأحد ٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201320 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج الصلب في إيران تجاوز الـ5ر11 مليون طن في 7 شهور

إنتاج الصلب في إيران تجاوز الـ5ر11 مليون طن في 7 شهور

أعلن الإتحاد العالمي للصلب، أن إنتاج ايران بلغ 522ر11 مليون طن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 1ر14 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت بيانات الإتحاد أن إنتاج ايران في الشهور السبعة الأولى من العام السابق 2016 كان قد سجل مستوى 10ر10 مليون طن. وأشارت البيانات الى أن إنتاج الصلب الايراني في شهر يوليو/ تموز 2017 بلغ 575ر1 مليون طن، مرتفعاً 5ر16 بالمئة عن مستوى 351ر1 مليون طن المسجل في الشهر ذاته عام 2016.

وبحسب الإتحاد العالمي، فان ترتيب ايران -من بين 67 بلداً ينتج 99 بالمئة من الصلب في العالم- قد نزل مركزين الى المرتبة 14 في شهر يوليو/ تموز وبالشهور السبعة الأولى من 2017.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0615 sec