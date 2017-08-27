أعلن الإتحاد العالمي للصلب، أن إنتاج ايران بلغ 522ر11 مليون طن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 1ر14 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت بيانات الإتحاد أن إنتاج ايران في الشهور السبعة الأولى من العام السابق 2016 كان قد سجل مستوى 10ر10 مليون طن. وأشارت البيانات الى أن إنتاج الصلب الايراني في شهر يوليو/ تموز 2017 بلغ 575ر1 مليون طن، مرتفعاً 5ر16 بالمئة عن مستوى 351ر1 مليون طن المسجل في الشهر ذاته عام 2016.

وبحسب الإتحاد العالمي، فان ترتيب ايران -من بين 67 بلداً ينتج 99 بالمئة من الصلب في العالم- قد نزل مركزين الى المرتبة 14 في شهر يوليو/ تموز وبالشهور السبعة الأولى من 2017.