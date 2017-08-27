شهد جناح الشركات الإيرانية في معرض دمشق الدولي، إقبالاً كبيراً، نظراً للعروض والهدايا المميزة والأسعار المخفضة التي يقدمها للزائرين من المنتجات الغذائية والمنظفات وغيرها.

أصحاب الشركات الإيرانية أشاروا إلى أن إقبال الزوار على المعرض فاق التوقعات وأنه فتح آفاقا جديدة أمامهم لعقد العديد من الصفقات مع تجار سوريين.

محمد سيرتي مندوب شركة قاسمي لإنتاج الاغذية والمنظفات، أكد لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن المشاركة في المعرض فتحت لهم أسواقاً جديدة ومكنت الجمهور السوري من التعرف على منتجاتهم، مبيناً أن لشركته فروعاً في مختلف المحافظات الإيرانية. ولفت إلى إقبال الجمهور على شراء منتجات شركته وأنه سيتم لاحقاً التوقيع على عقود مع بعض الشركات السورية لتوريد بعض أنواع منتجاتها.

ومن شركة أخرى تتخصص في صناعة المنتجات الغذائية والمنظفات والأدوية، قال مجيد إقبالي إن شركته تعد من أكبر الشركات في إيران، معبراً عن تقديره للإستقبال المميز الذي لقيته الشركات الإيرانية والإمكانيات المميزة التي قدمتها إدارة المعرض، مشيراً بالوقت نفسه إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين السوريين لشراء منتجاتهم ما مكن من بيع كميات كبيرة خلال فترة المعرض، مؤكدا المشاركة في الدورة القادمة للمعرض.

وفي تصريح مماثل، لفت حسن حسن بور من شركة (بهيزكستر بارسيان) إلى أن شركته من أكبر الشركات المنتجة للصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، مؤكداً أن الهدف من مشاركتها في المعرض إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين والتجار السوريين والإيرانيين لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية متمنيا أن يكون لشركته مساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأشار حسن بور إلى أن شركته وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من التجار السوريين وتم الإتفاق على استيراد المنتجات الإيرانية لسوريا مقابل تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإيرانية، لافتاً إلى أن شركته حريصة على المشاركة في دورات معرض دمشق الدولي القادمة.

من جهته، قال مندوب إحدى الشركات المتخصصة في صناعة أجهزة تنقية المياه مقتدى سيفي: إن عدد زوار معرض دمشق الدولي فاق كل التوقعات وإن أغلب الشركات الإيرانية المشاركة فيه وقعت صفقات تجارية وأصبح لها وكلاء في سوريا.

وقال حسين قاروني من شركة مختصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية إن مشاركتهم هي الأولى في المعرض وكانت جيدة على مختلف الأصعدة وأوجدت سوقاً جديدة لمنتجات الشركة.

من جهته، أعلن مدير مشاريع محطات الطاقة الكهربائية الإيرانية (مبنا)، حسين غنجي زادغان، إن مجموعة (مبنا) ستقوم ببناء خمس وحدات كهربائية بسعة 25 ميغاواطاً لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة حلب السورية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) على هامش معرض دمشق الدولي، قال غنجي زادغان: ان مجموعة مبنا تعمل في سوريا منذ 12 عاماً، مشيراً إلى أن المجموعة قامت حتى الآن ببناء محطتين بسعة 500 ميغاواط في سوريا. وأضاف: ان محطة تشرين الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً جنوب شرق دمشق ومحطة جندل الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من مدينة حمص هما أولى مشاريع المجموعة في سوريا. ولفت إلى أن مجموعة (مبنا) تعمل حالياً على مشروع جديد يتكون من خمس وحدات بسعة 25 ميغاواطاً في مدينة حلب. وأشار إلى أن من ميزات الوحدات ذات السعة 25 ميغاواطاً هو التركيب السريع، لافتاً إلى أن الوحدات الخمس سوف يتم تركيبها خلال سنة واحدة فقط.

وقال غنجي زادغان: إن هذه الوحدات تعمل على الغاز وزيت الغاز، مشيراً إلى أن (مبنا) تقوم بتمويل هذه المشاريع. وأشار إلى أن هناك مشروعاً جديداً تم الإتفاق عليه مبدئياً مع وزارة الطاقة السورية وهو عبارة عن إنشاء محطة بسعة 25 ميغاواطاً في مدينة بانياس وأخرى بسعة 450 ميغاواطاً في محافظة اللاذقية وستقوم المجموعة بتنفيذها قريباً.