6 طائرات ايرباص تلتحق بأسطول شركة "كيش اير" أعلن المدير التنفيذي لشركة (كيش اير) للطيران، محمد تقي جديد، عن إلحاق 6 طائرات نقل حديثة لنقل الركاب من طراز ايرباص الى أسطول الشركة الايرانية، وذلك بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018).