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|رقم الخبر: 201318
|تاريخ النشر: آب 26, 2017
|الوقت: 17:47
|الاقسام: اقتصاد
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6 طائرات ايرباص تلتحق بأسطول شركة "كيش اير"
أعلن المدير التنفيذي لشركة (كيش اير) للطيران، محمد تقي جديد، عن إلحاق 6 طائرات نقل حديثة لنقل الركاب من طراز ايرباص الى أسطول الشركة الايرانية، وذلك بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018).
وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) السبت، أشار جديدي الى إلحاق 6 طائرات لنقل الركاب حديثة الصنع من طراز ايرباص الى أسطول شركة (كيش اير). مضيفاً: انه وفقاً للإتفاق مع شركة بوينغ، فانه سيتم شراء 10 طائرات أخرى من هذه الشركة خلال العام الايراني القادم.
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