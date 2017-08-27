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رقم الخبر: 201318 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
6 طائرات ايرباص تلتحق بأسطول شركة "كيش اير"

6 طائرات ايرباص تلتحق بأسطول شركة "كيش اير"

أعلن المدير التنفيذي لشركة (كيش اير) للطيران، محمد تقي جديد، عن إلحاق 6 طائرات نقل حديثة لنقل الركاب من طراز ايرباص الى أسطول الشركة الايرانية، وذلك بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018).

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) السبت، أشار جديدي الى إلحاق 6 طائرات لنقل الركاب حديثة الصنع من طراز ايرباص الى أسطول شركة (كيش اير). مضيفاً: انه وفقاً للإتفاق مع شركة بوينغ، فانه سيتم شراء 10 طائرات أخرى من هذه الشركة خلال العام الايراني القادم.

 
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