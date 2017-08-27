سجلت واردات شركة (إيسار) التكريرية الهندية من النفط الخام الايراني، نمواً بنسبة 24 بالمئة في شهر يوليو/ تموز 2017 على أساس شهري.

وأفادت وكالة رويترز، بحسب مصادر تجارية وتتبع حركة السفن، ان (إيسار) استوردت متوسط 152 ألف برميل يومياً من نفط ايران في يوليو/ تموز. ورغم ارتفاع واردات الشركة الهندية من الخام الايراني في يوليو/ تموز 2017 عن الشهر السابق، غير انها انخفضت 18 بالمئة قياساً بالفترة المناظرة 2016.

على صعيد آخر، شرحت شركة النفط الوطنية التايلندية (PTTEP) نتائج دراساتها حول حقول النفط الايرانية الثلاثة (بلال وجنغولة ودالبري) خلال اجتماع عقد أمس السبت بين ممثلي هذه الشركة وشركة النفط الوطنية الايرانية.

وكانت الشركة التايلندية قد أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون مع ايران بشأن دراسة هذه الحقول الثلاثة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث قدمت نتائجها الى شركة النفط الوطنية الايرانية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقامت بتشريحها خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين.

ويقع حقل بلال في الخليج الفارسي وحقلا دالبري وجنغولة في محافظة ايلام (غرب البلاد).