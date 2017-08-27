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|رقم الخبر: 201314
|تاريخ النشر: آب 26, 2017
|الوقت: 17:17
|الاقسام: دوليات
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الإعصار "هارفي" يضرب تكساس بقوة
قالت وسائل إعلام أمريكية بأن آثار الإعصار "هارفي" المدمر ظهرت بين منطقتي ميناء أرانساس وميناء أوكونر جنوب شرقي ولاية تكساس ليل الجمعة.
وتابعت: إن الموجة الثانية وصلت فجر السبت إلى منطقة روكبورت على السواحل الشمالية الشرقية لتكساس. وأشارت إلى أن الإعصار وصل المنطقة بوتيرة عاصفة من الدرجة الرابعة مع سرعة رياح بلغت 209 كيلومتر في الساعة في المنطقة الأولى. وأشارت إلى أن شدة الإعصار وصلت في المنطقة الثانية، بعاصفة من الدرجة الثالثة.
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