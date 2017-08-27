وتابعت: إن الموجة الثانية وصلت فجر السبت إلى منطقة روكبورت على السواحل الشمالية الشرقية لتكساس. وأشارت إلى أن الإعصار وصل المنطقة بوتيرة عاصفة من الدرجة الرابعة مع سرعة رياح بلغت 209 كيلومتر في الساعة في المنطقة الأولى. وأشارت إلى أن شدة الإعصار وصلت في المنطقة الثانية، بعاصفة من الدرجة الثالثة.