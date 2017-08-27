تحولت يوم السبت جنازة مراهق فلبيني قتلته الشرطة الأسبوع الماضي وحضرها أكثر من ألف شخص إلى أحد أكبر مسيرات الاحتجاجات على الحرب الضارية التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات.

كان مقتل كيان لويد ديلوس سانتوس جذب الأنظار كثيرا إلى مزاعم ارتكاب الشرطة جرائم قتل ممنهج بحق من تشتبه أنهم مدمنون أو تجار للمخدرات وهو اتهام تنفيه السلطات.

وهتفت راهبات وقساوسة ومئات الصبية “القصاص لكيان والقصاص للجميع” وانضموا إلى المسيرة الجنائزية من الكنيسة إلى المقابر حيث سيدفن الشاب البالغ من العمر 17 عاما.

وألقى سالدي والد ديلوس سانتوس كلمة مقتضبة خلال القداس للدفع ببراءة ابنه والتعبير عن غضبه من الشرطة.

وأضاف بصوت اعتصره الألم أليس لديهم قلب؟ لست متأكدا من ذلك. هناك الكثير من الكنائس وعليهم الذهاب إليها.

وقال شهود أيدت لقطات عرضتها قنوات المراقبة ما قالوه فيما يبدو إن أفرادا من الشرطة في ملابس مدنية جروا ديلوس سانتوس إلى حارة مظلمة قذرة في شمال مانيلا قبل أن يُقتل برصاصة في الرأس ويُترك بجوار حظيرة للخنازير.

رسم توضيحي عن عدد القتلى الذين سقطوا أثناء عمليات للشرطة الفلبينية لمكافحة المخدرات. وتقول الشرطة إنها تصرفت دفاعا عن النفس بعدما فتح ديلوس سانتوس النار عليها.

وقدم والدا ديلوس سانتوس ومحاموه شكوى ضد ثلاثة من رجال شرطة مكافحة المخدرات يوم الجمعة.