طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن يحاكم عدد من قادة المعارضة يتهمهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلده، بتهمة "خيانة الوطن".

وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو مساء يوم الجمعة نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية، التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز.

وطالب مادورو "بحكم تاريخي لخيانة الوطن ضد كل الذين شجعوا" على تبني العقوبات من قبل واشنطن.

وذكر مادورو على وجه التحديد خوليو بورجيس، رئيس البرلمان، المؤسسة الفنزويلية الوحيدة، التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها.

وصرّح مادورو: إن خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا.

وقام بورجيس في الأشهر الأخيرة بعدة رحلات للولايات المتحدة ودول أخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو.