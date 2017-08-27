  • الأحد ٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201312 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: دوليات  
مادورو يدعو لمحاكمة قادة المعارضة بتهمة الخيانة

مادورو يدعو لمحاكمة قادة المعارضة بتهمة الخيانة

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن يحاكم عدد من قادة المعارضة يتهمهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلده، بتهمة "خيانة الوطن".

وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو مساء يوم الجمعة نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية، التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز.

وطالب مادورو "بحكم تاريخي لخيانة الوطن ضد كل الذين شجعوا" على تبني العقوبات من قبل واشنطن.

وذكر مادورو على وجه التحديد خوليو بورجيس، رئيس البرلمان، المؤسسة الفنزويلية الوحيدة، التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها.

وصرّح مادورو: إن خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا.

وقام بورجيس في الأشهر الأخيرة بعدة رحلات للولايات المتحدة ودول أخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0910 sec