الطائرات هي وسيلة النقل الأكثر أهميّة بالنسبة لكثير من الناس. حتى لو لم تكن تقوم بالرحلات الجوية بشكل متكرر، فإن عدم وجود مطار داخل بلادك يبدو وكأنه كابوس. حتى في هذا الوقت الذي نعيشه، هناك بلدان لا يُمكن لسكانها أن يسافروا جواً منها إلا إذا زاروا مطار أقرب بلد إليهم.

أندورا

هي عبارة عن دولة صغيرة تقع بين إسبانيا وفرنسا، وتُعتبر بأنها أكبر دولة لا تمتلك أي مطار. وتبلغ مساحتها 468 كيلومتراً مربعاً، وإذا ما أردت أن تسير في البلاد من أولها لآخرها ليس عليك سوى قطع 40 كيلومتراً بالسيارة، وبذلك فإن فكرة إنشاء مطار هناك لا معنى لها على الإطلاق. رغم أنه لا يوجد أي طائرات سفر في البلاد إلا أن هناك شركتين طيران.

ليختنشتاين

هذه الدولة الناطقة بالألمانية تقع بين سويسرا والنمسا. أقرب مطار إلى البلاد هو مطار سانت غالن ألتنرهين في سويسرا، ويقدم رحلات إلى فيينا فقط.

سان مارينو

هي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني وهي عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا. هذه البلاد لديها فقط مهبط طائرات هليكوبتر في بورغو ماجيوري ومدرج مطار صغير في توراكيا.

موناكو

هي واحدة من الدول الأوروبية الصغيرة التي تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع فقط. الدولة لديها مهبط طائرات هليكوبتر في فونتفييل، وهو الذي يُقدم الخدمات التجارية إلى مطار نيس كوت دازور في فرنسا.

مدينة الفاتيكان

الفاتيكان هي أصغر دولة في العالم، تتواجد على مساحة 0.44 كيلومتر مربع، وتستوعب فقط عدد سكانها البالغين 451 شخصاً. تقع في قلب روما، عاصمة إيطاليا، ولا يوجد بها أي مطارات أو طُرق سريعة. كما أن هناك طائرة هليكوبتر واحدة يستخدمها رؤساء الدول الزائرون.