  • الأحد ٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201310 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 17:14 الاقسام: دوليات  
دكتاتورية أردوغان تطال مقدونيا ومحكمة تعاقب رجلا أهانه

دكتاتورية أردوغان تطال مقدونيا ومحكمة تعاقب رجلا أهانه

أصدرت محكمة في مقدونيا حكما بغرامة مالية مقدارها 6ر24 ألف دينار مقدوني (نحو 400 يورو) بحق رجل متهم بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب محكمة سكوبيه، فإن E.A الذي يحمل الجنسيتين، المقدونية والتركية، نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، "تعليقات مهينة لزعيم إحدى الدول الأجنبية".

وذكرت سفيرة تركيا في جمهورية مقدونيا، تولين أركال كرا، التي رفعت الدعوى إلى المحكمة المقدونية أن هذه التصريحات المهينة قد ألحقت ضررا بالرئيس أردوغان، وبسمعة الدولة التركية، مضيفة أن هذه الدعوى تهدف إلى الحيلولة دون تعليقات مماثلة في المستقبل.

يشار إلى أن حكم محكمة سكوبيه أثار ضجة في جمهورية مقدونيا.

وأوضح المحامي فليب ميدارسكي أن القانون الجنائي في مقدونيا يسمح بمحاكمة المتهم في حال وجه إهانات إلى منصب الرئيس، وليس إلى أردوغان بشكل شخصي، الأمر الذي يتناقض مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب تعبيره.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0603 sec