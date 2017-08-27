أصدرت محكمة في مقدونيا حكما بغرامة مالية مقدارها 6ر24 ألف دينار مقدوني (نحو 400 يورو) بحق رجل متهم بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب محكمة سكوبيه، فإن E.A الذي يحمل الجنسيتين، المقدونية والتركية، نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، "تعليقات مهينة لزعيم إحدى الدول الأجنبية".

وذكرت سفيرة تركيا في جمهورية مقدونيا، تولين أركال كرا، التي رفعت الدعوى إلى المحكمة المقدونية أن هذه التصريحات المهينة قد ألحقت ضررا بالرئيس أردوغان، وبسمعة الدولة التركية، مضيفة أن هذه الدعوى تهدف إلى الحيلولة دون تعليقات مماثلة في المستقبل.

يشار إلى أن حكم محكمة سكوبيه أثار ضجة في جمهورية مقدونيا.

وأوضح المحامي فليب ميدارسكي أن القانون الجنائي في مقدونيا يسمح بمحاكمة المتهم في حال وجه إهانات إلى منصب الرئيس، وليس إلى أردوغان بشكل شخصي، الأمر الذي يتناقض مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب تعبيره.