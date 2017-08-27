يستخدم صالون للتجميل وتصفيف شعر السيدات في لبنان حاليا طريقة جديدة وغير مألوفة لعلاج شعر النساء وتقويته، وذلك في مسعى لزيادة الاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المغذّيات الكيميائية التي ربما تضر أكثر مما تنفع. ويدلك مصففو الشعر في صالون (عبد وسامر للتجميل) ببيروت شعر الزبونات بالشوكولاتة، لمنع تساقطه وتجديد التالف منه.

وأوضح صاحب الصالون عبدالله عيتاني (وجدنا أن الشوكولاتة علاج للشعر التالف، حيث تأتي الفتيات عادة بعد عطلة يقضينها في البحر بشعر منهك جدا وتالف بشكل ملفت، لذلك بحثنا عن سبل أنجع لمعالجة الشعر بطرق خالية من المواد الكيميائية، فوجدنا أن هذا القناع ناجع ويغطي كامل الشعرة مما يكسبها الحيوية واللمعان من جديد).

وقال عيتاني (34 عاماً)، الذي يعمل في مجال تصفيف الشعر منذ كان عمره 14 عاماً، إن تدليك الشعر بمواد كيميائية يمكن في بعض الأحيان أن يضر الشعر بينما تفيده الشوكولاتة على الدوام.

وأضاف: (عرضنا هذا العلاج الجديد لتستفيد منه الفتيات بعيداً عن أي مواد كيميائية ضارة، لأنه كثيراً ما تقبل الفتيات على العديد من الأقنعة التي تعرضها بعض المحال على أنها مفيدة للشعر في الوقت الذي من الممكن أن تكون مضرة أكثر من كونها نافعة.. الحقيقة العلاج بالشوكولاتة يحظى بإقبال غير طبيعي منذ أن بدأنا بإستخدامه وعليه طلب كبير حتى أن هناك من يستعمله أكثر من مرة).

ومنذ جرّبت امرأة سورية تعيش في لبنان تدعى هازار نادر علاج الشعر بالشوكولاتة، أضحت زبونة دائمة للصالون. وقالت هازار: (سمعت عن خدمات هذا الصالون التي تعتمد في معالجة الشعر على الشوكولاتة، فأردت تجربة ذلك، وصرت منذ ذلك الوقت زبونة دائمة بالصالون أقصده كل شهر).