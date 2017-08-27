رصدت الشرطة الإيطالية جهازا طائرا مشبوها في سماء الفاتيكان، وقامت على إثر ذلك طائرة تابعة للشرطة بالتحليق في أجواء المدينة لملاحقة الطائرة من دون طيار، وذلك بحسب ما نقلته قناة "راي نيوز 24".

ويأتي هذا الإحتراز من قبل أجهزة الأمن بعدما نشر تنظيم "داعش" الارهابي، عبر وسائل تابعة له على شبكة الإنترنت تسجيلات فيديو تتضمن تهديدات لبابا الفاتيكان فرانسيس، كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي رسالة باللغة الإيطالية تحرض خلايا فردية بتنفيذ عمليات إرهابية.

لكن وسائل الإعلام أفادت فيما بعد بأن الشرطة لم تجد الطائرة من دون طيار، الذي يعتقد أنه انتهك أجواء الفاتيكان.

وفي وقت سابق، أعلن حظر الطيران في أجواء الفاتيكان، لاسيما الطائرات بدون طيار "دورون"، وفي إطار ذلك يمنع السياح من استخدام هذه الأجهزة الطائرة بهدف التصوير.

على صعيد متصل، صرح قائد الحرس السويسري، المكلف بحماية دولة الفاتيكان، الكولونيل كريستوف غراف، أمس الجمعة بأن وقوع هجوم إرهابي في العاصمة الإيطالية روما هو "مسألة وقت".

وأكد أن قواته مستعدة للتعامل مع ذلك الخطر، وأنه يتم تدريبها "وفق أحدث الأساليب، وأكثر التقنيات تطورا، وتحسبا لأسوأ السيناريوهات".

وتابع: إن الحرس السويسري مستعد لمواجهة أي تهديد، بما في ذلك ما يصدر عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشار هنا إلى أن الحرس السويسري مكلف بحماية دولة الفاتيكان، الواقعة داخل العاصمة الإيطالية روما، وأسسه البابا يوليوس الثاني عام 1506، ويبلغ قوامه نحو 100 عنصر.

ويكلف الحرس بتوفير الحماية الشخصية لبابا الفاتيكان، ويشترط أن يكون أفراده جميعا من الذكور الكاثوليك السويسريين.