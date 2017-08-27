يسود العالم الذي نعيش فيه عادات وتقاليد، لا سيما الغريبة منها سواء من حيث تقاليد بعض الدول أو حتى عادات بعض السكان. ونقدم لكم فيما يلي معلومات مفيدة عن دول العالم وأمور غريبة يقوم بها بعض سكان العالم:

* معلومات مفيدة عن دول العالم:

- تضم الجزيرة الصغيرة ناورو العدد الأكبر من البدناء على الأرض اذ يعاني أكثر من 95٪ من سكانها من زيادة الوزن.

- أكبر الدول التي تتألف في مجملها من الجزر هي دولة إندونيسيا في شرق آسيا، وتضم 5 جزر رئيسية و3 آلاف جزيرة أخرى.

- أكبر عدد من البراكين النشطة توجد في دولة أندونيسيا.

- لبنان هو البلد الآسيوي الوحيد الذي لا يملك صحراء ويملك 18 طائفة.

- الدولة الأكثر كثافة في عدد السكان بالعالم هي سنغافورة.

- أكثر المدن ازدحاماً بالسكان هي طوكيو.

- أطول نهر في العالم هو نهر النيل.

- أكبر جزيرة في العالم جزيرة (غرينلاند) تليها جزيرة غينيا الجديدة.

- أصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان والتي تبلغ مساحتها 0.44 كيلومتر مربع، وهي تقع ضمن العاصمة الإيطالية روما.

- دولة جنوب أفريقيا تحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج الذهب.

- اليابان تحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج السيارات وبناء السفن.

- روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم في الشعير والبطاطا والغاز الطبيعي وتنتج معظم الأوكسجين في العالم.

- تحتل فرنسا المركز الأول في العالم في انتاج النبيذ.

- تحتل البرازيل المركز الأول في العالم في إنتاج البن وقصب السكر والحديد والحمضيات.

- يوجد أكثر من 50 ألف نهر في الصين.

- عدد السياح الذين يزورون فرنسا سنوياً يفوق عدد سكانها.

- مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد على عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة.

- كل شخص يملك 350 خروفاً في جزر (فالكاند) في المملكة المتحدة.

- مع انخفاض طبيعي في عدد السكان يصل إلى 0.8٪ سنويا، من المتوقع أن تفقد أوكرانيا نحو 30٪ من عدد سكانها مع حلول عام 2050.

- موناكو أصغر من الـ(سنترال بارك) في مدينة نيويورك.

- 91% من من أراضي سورينام مغطاة بالغابات.

- البلد الأكثر تنوعاً لغوياً في العالم هو بابوا غينيا الجديدة حيث يتحدث سكانه أكثر من 820 لغة.

- أكبر عدد من المساجين موجود في الولايات المتحدة.

- الأبجدية في هاواي مؤلفة من 12 حرفاً.

- في دولة طاجيكستان الآسيوية الصغيرة، يعتبر الحاجب المتصل عند النساء أو (unibrow)، ميزة جذابة للغاية.

- تتكلم النساء لغة تختلف عن لغة الرجال في جزيرة دومنيكا.

* أمور غريبة يقوم بها بعض سكان العالم:

- في شمال غرب أفريقيا، كلما ازداد وزن العروس، كلما كان ذلك أفضل. لذا يتم إطعامها بشكل كبير قبل الزفاف.

- في حفلات الزفاف الإيطالية، ليس من غير المألوف بالنسبة لكل من العروس والعريس أن يكسروا الزجاج. وعدد الشظايا يكون مساوياً لعدد السنوات السعيدة للزوجين.

- عندما يتقدم أحدهم لخطبة فتاة في مقاطعة (هوتان) بالصين، يرسل لوالدها رسالة بداخلها إبرة. وإذا أرجعت إليه الابرة وفيها خيط، كان معنى ذلك الموافقة على الزواج.

- عند بعض قبائل التيبت، إذا أراد شاب أن يتزوج فتاة، فإن أهل العروس يحملونها ويضعونها فوق قمة شجرة عالية، ويلتفون حولها مسلحين. وإذا جاء العريس لأخذها عليه أن ينتصر أولاً في هذه المعركة وأن يتحمل ضربهم ليصل إلى الشجرة ويتسلقها.

- في طائفة (السنهاليين) في سريلانكا، يجب أن يكون العروسان من مواليد البرج نفسه حتى يضمنا السعادة.

- قبل شهر من الزفاف في الطقوس الصينية، على العروس أن تبكي لمدة ساعة تقريباً وبعد 10 أيام، تنضم والدتها لها ثم بعد 10 أيام أخرى، تنضم لها الجدات والأخوات لأداء أغنية البكاء حيث تبكي العروس على نغمات مختلفة تبدو وكأنها أغنية، وينظر إلى ذلك كتعبير عن السعادة والاحتفال بحياة زوجية سعيدة.

- في كوريا الجنوبية، بعد حفل الزفاف، على العريس تحمل الضرب من أصدقائه قبل أن يتمكن من الاختلاء بعروسه.

- قبل الزفاف في اسكتلندا، تخطف العروس من الأصدقاء الذين يغطونها بمواد كريهة مثل الحليب المتخثر، البيض، السمك الميت، الأغذية الفاسدة، والقطران، والريش ثم تربط إلى شجرة قبل أخذها في المساء للشرب. وهذا (الذل) قبل الزواج يؤكد أنه يمكن العروس التعامل مع أي شيء، لأنها استطاعت تحمل ذلك.

- في التقاليد الهندوسية ترتدي العرائس خاتم الزفاف في إصبع أقدامهن.

- في الهند، يعتقد أنه إذا كانت الفتاة تملك سناً في اللثة العلوية لها، فهذه علامة واضحة لـ)سوء الحظ) الذي سيلاحقها في المستقبل، وذلك لأن الأرواح الشريرة (تكرهها). لذلك، يجب أن تتزوج حيواناً لتتخلص من هذا الشؤم.