أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة عفوا عن قائد الشرطة السابق في أريزونا، جو أربايو، (85 عاما) الذي أدانه القضاء بالإفراط في التمييز العرقي ومطاردة المهاجرين.

وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس دونالد ترامب منح العفو الرئاسي إلى جو أربايو القائد السابق لشرطة ماريكوبا في (ولاية) أريزونا".

وأضاف البيت الأبيض: الشريف جو أربايو يبلغ من العمر اليوم 85 عاما، وبعد خمسين عاما من الخدمة الرائعة لبلده، يستحق عفوا رئاسيا.

وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة مساء الجمعة أن أربايو "أمن الحماية لأريزونا!"، ووصفه بأنه "وطني".

واستخدم أربايو تويتر وشعارات ترامب أيضا للتعبير عن شكره للرئيس. وقال "يشرفني ذلك وأشعر بامتنان كبير للرئيس". وأضاف "انتظر بفارغ الصبر وضع هذا الملف ورائي والمساعدة على إعادة العظمة لأمريكا"، شعار ترامب.

وأضاف أربايو في تغريدة ثانية: "شكرا دونالد ترامب لتفهمك لما كانت عليه إدانتي في الحقيقة: اضطهاد من قبل موالين لإدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما في وزارة العدل".

وكان جو أربايو قد أدين في نهاية يوليو/تموز بمخالفة أمر قاض فدرالي يمنعه من القيام بدوريات على أساس التمييز.

وسأل ترامب الحشد في تجمع الثلاثاء في أريزونا ما إذا كان أربايو قد أدين لأنه "قام بعمله"؟، فصفق له الحضور بحرارة. إلا أنه تخلى عن الإعلان عن العفو الذي كان متوقعا في هذا التجمع خوفا من أن يؤدي إلى توتر اجتماعي وتظاهرات من قبل من يشككون بانحياز الرئيس إلى العنصريين المدافعين عن العرق الأبيض.

كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا جديدا، يحظر بموجبه الخدمة العسكرية على المتحولين جنسيا.

ونصت الوثيقة التي تم أرسالها الى وزيري الدفاع و الأمن الداخلي الأمريكيين، العودة الى السياسة الطويلة الأمد التي كانت متبعة في الجيش قبل حزيران /يونيو 2016.

وأوضح ترامب بأن هذا القانون يلغي قانون أوباما السابق، لأنه سيؤدي الى توفير التكاليف الطبية الباهظة لهؤلاء الأشخاص.

وصرح مسؤولون أمريكيون، بأن الوثيقة ستمهل وزارة الدفاع 6 أشهر لبدأ العمل بها.

يذكر بأن ترامب ، كان قد "غرد" في وقت سابق بأنه بعد التشاور مع المختصين في الجيش ، لن يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش الأمريكي.

* سلاح الجو الأميركي "في ورطة"

من جهة أخرى أفادت القوات الجوية الأمريكية في بيان، الجمعة، عن أملها في عودة الطيارين المتقاعدين إلى الخدمة لمدة عام على الأقل، من أجل سد العجز في الطيارين، وذلك في إطار مبادرة أطلقت عليها "العودة الاختيارية للواجب".

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أنه في نهاية السنة المالية في سبتمبر 2016، كان لدى سلاح الجو الأميركي 1555 طيارا فقط، في مؤشر على نقص في الطيارين لدى هذا الجهاز الحيوي بالجيش.

وبينما توقعت أوساط أميركية أن يزداد هذا النقص، تنظر الجهات المختصة في عدد من الخطوات لحل هذه المشكلة، بما في ذلك فتح باب التوظيف على نطاق أوسع، وتغيير متطلبات التدريب، وزيادة الحوافز.

وتبحث القوات الجوية الأميركية عن متعاونين خارجيين، لقيادة طائراتها المقاتلة، وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى طائرات نقل العتاد العسكري والجنود الضخمة.

وتتطلع القوات الجوية الأمريكية حاليا إلى إعادة 25 متقاعدا على الأقل إلى الخدمة من جديد، لملء عدد من الأماكن الشاغرة ذات الطبيعة الحساسة، وفق ما ذكر البيان.

وتعكف القوات الجوية الأميركية حاليا على وضع خطط لزيادة حوافز ورواتب الطيارين، الذين لديهم أكثر من 12 عاما في الخدمة، إلى ألف دولار أمريكي شهريا حدا أقصى، لضمان بقائهم على رأس عملهم.