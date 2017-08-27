فوجئ العاملون بسوق العقار الأميركي قبل أسابيع بعرض مقدم لبيع جزيرة مستقلة بحالها شبيهة بما يظهر في أفلام الخيال أو في الرسوم المتحركة، وثمنها 8 ملايين دولار أميركي فقط، وهو مبلغ يشتري بالكاد قطعة أرض خالية أو منزلا بمواصفات عادية في الكثير من أنحاء العالم.

وتتمثل تفاصيل الجزيرة المعروضة للبيع في أنها تقع على سواحل ولاية مين الأميركية شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً على خليج كازكو، وتبعد 20 دقيقة فقط عن سواحل بورتلاند التابعة لولاية مين، فيما وصفتها الشركة العقارية التي طرحتها للبيع بأنها (الجزيرة الساحرة)، حيث تتمتع بمواصفات خرافية، وتتوافر فيها كل المرافق والخدمات اللازمة لقضاء أجمل الأوقات.

ووفقاً للـ(العربية نت)، فإن الجزيرة الساحرة المعروضة للبيع تحتوي على فيلا مقامة على مساحة 11 ألفا و295 قدما مربعة، إضافة إلى منزلي ضيافة، ودار عبادة صغيرة (كنيسة)، وحظائر لتربية الحيوانات، ومرفأ لوقوف السفن والقوارب وحانة صغيرة وشقق سكنية لإقامة العاملين في الجزيرة والخدم الذين يقومون برعاية سكانها.

وتوقعت شبكة (آي بي سي) الأميركية التي أوردت خبر هذه الجزيرة، ألا يطول عرضها في السوق وأن تجد من يشتريها سريعا، حيث نقلت عن مصدر في الشركة العقارية الوسيطة التي عرضت الجزيرة للبيع قوله (إنه منذ طرحها للبيع فإن ما بين 25 و40 استفسارا ورد عنها في اليوم الواحد وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام بها).