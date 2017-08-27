وذكرت قناة RT نقلا عن صحيفة "فاينانشل تايمز" أن روسيا جعلت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا تتأملان قراراتهما.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن تحليق قاذفات القنابل "تو-95إم إس" حول شبه جزيرة كوريا كان بمثابة رسالة الإنذار التي كشفت عن استياء الكرملين من المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن قادة روسيا يرون أن الأعمال العسكرية لا تؤدي إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة التي تشهد نزاعا بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قد نبهت إلى أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر الذي يشوب المنطقة على خلفية النزاع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أملها في أن تضبط كوريا الشمالية النفس ولا ترد على ما وصفته بالأفعال الاستفزازية.

*الصين تحاصر كوريا الشمالية اقتصاديا

من جهتها حظرت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، قيام الأفراد والشركات من كوريا الشمالية بأعمال جديدة في الصين تماشيا مع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وقالت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الصين حظرت الشركات الجديدة المشتركة، وتوسع الكيانات القائمة التي تشمل أفرادا أو شركات من كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنها لن توافق على طلبات شركات صينية لاستثمارات جديدة أو توسعات في كوريا الشمالية.