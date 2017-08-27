النعرات العنصرية المعادية للمهاجرين والأجانب التي انتشرت مؤخرا في أوروبا وأمريكا تلقى مقاومة داخل هذه الدول حيث واجهتها في ألمانيا مثلا سلسلة متاجر بفكرة «ذكية».

إذ قامت هذه المتاجر، بتفريغ كل رفوف مبيعاتها، وعلقت مكانها لافتات صريحة العبارة: «هذه نتيجة غياب الأجانب».

في إشارة إلى أن الأجانب والمهاجرين يمكنهم ان يؤثروا عميقا في اقتصاد الدولة وحركة البيع والشراء، وبالطبع في تنوعه الثقافي والحضاري.

وحققت هذه الحملة نجاحا عابرا للحدود، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر المعلقون صور الرفوف الفارغة واللافتات المعلقة، مع تأكيدهم التأييد الكامل لهذه «الظاهرة» الصحية.

وأكد موقع «دوتشيه فيله» الألماني، ان المبادرة قامت بها متاجر «إيديكيا» حيث أفرغت الرفوف من المنتجات المستوردة خصوصا تلك المتعلقة بالغذاء والمهمة والتي لا يمكن التخلي عنها. وكتب على أحد الرفوف: «هذا الرف ممل، لأنه من دون تنوع» في إشارة عميقة الى فكرة التمازج والتلاقح الحضاري بين الشعوب، وعدم رفض الآخر.

وتمت إزالة كل المنتجات من الأجبان الفرنسية والهولندية والزيتون اليوناني والإيطالي والزيت الاسباني وكل المنتجات الآتية من الهند والعالم العربي. وحققت هذه المبادرة انتشارا واسعا على «تويتر» و«انستغرام» حيث كتب أحدهم: «لا بد من أن يتعلم المتطرفون حدودهم، وانهم لا يمكنهم العيش في جزر معزولة» وأثنت زعيمة حزب انغيلا ميركل على المبادرة وقالت أنها «ّذكية» فيما اعتبر زعيم الحزب البديل المناهض للأجانب، انها مبادرة «مجنونة».