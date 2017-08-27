كشفت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة الكاتب والروائي المصري الراحل، نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1988، عن مفاجأة بخصوص تكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك لوالدها.

صرحت ابنة الأديب المعروف، يوم الخميس 24 أغسطس، بأن الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، منح والدها قلادة نيل (مزيفة)، عام 1988، على حد قولها. حيث أوضحت خلال حوارها في برنامج (معكم منى الشاذلي) على فضائية (سي بي سي)، أنه بمجرد وصول والدها الراحل لمنزله عقب تكريم الرئيس الأسبق له، اكتشفوا أن القلادة الممنوحة له مزيفة وليست من الذهب الخالص كما هو متعارف عليه، وقالت: (والدتي قالت هذه ليست ذهباً، وأخذت الجائزة للجواهرجي واكتشفت أنها فضة مطلية بالذهب، وتأكدت أنها مغشوشة، ووالدي لم يهتم بالأمر).

كما أشارت أم كلثوم إلى أن إدارة متحف والدها، خلال استلامها القلادة، أخبرتهم أنها من الفضة وليست من الذهب، واستطردت: (والدي لم يخبر أحدا إلى أن رحل عن الدنيا).