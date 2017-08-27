وصل السفير القطري أمس الجمعة الى العاصمة الإيرانية طهران ليستأنف اليوم ممارسة نشاطاته في مبنى السفارة القطرية.

عاد السفير القطر علي بن أحمد علي السليطي الجمعة الى العاصمة الإيرانية طهران واستأنف منذ صباح اليوم السبت أعماله في مبنى السفارة القطرية في طهران.

كانت عدد من الدول العربية ومن بينهم قطر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية أو خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع إيران أوائل العام 2016، بعد حادثة السفارة السعودية في طهران ومبنى القنصلية السعودية في مشهد وذلك على خلفية إعدام السلطات السعودية لعالم الدين الشيخ نمر باقر النمر.

وقد قررت قطر إعادة سفيرها الى طهران بعد مباحثات أجريت الأربعاء بين وزير الخارجية القطري مع ظريف جرى التأكيد خلالها على تعزيز العلاقات بين البلدين.