وأفادت البورصة، السبت، ان السوق الداخلية والتصديرية للمنتجات الصناعية والتعدينية، سجلت مبيعات 205 آلاف و742 طناً من السلع بـ3ر47 مليون دولار، عبر بيع 165 ألف طن من خام الحديد، و34 ألفاً و426 طن صلب، و6170 طن نحاس، و140 طن موليبدن مكثف، و6 أطنان من مكثف المعادن الثمينة. فيما شهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات النفطية والبتروكيماوية بيع 259 ألفاً و867 طناً من الصلب بواقع 7ر127 مليون دولار.

وشملت مبيعات القاعة المذكورة 104 ألفاً و594 طناً من القير، و454 طن مواد بوليمرية، و65 ألفاً و200 طن فيكوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و5ر8 ألف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و23 ألفاً و587 طناً مواد كيميائية، و270 طن كبريت، و250 طن عازل رطوبة. كما عقدت قاعة المنتجات الزراعية صفقات بيع 49 ألفاً و423 طناً من المنتجات بنحو 8ر16 مليون دولار.