العشرات من المسلمين في لندن يتمكنون من تحطيم الرقم القياسي لأكبر فطيرة ساموسا في العالم تزن 153.1 كيلوغرام ويوزعونها على المئات من المشردين المسيحيين.

تمكن العشرات من المسلمين في لندن من تحطيم الرقم القياسي لأكبر فطيرة ساموسا في العالم تزن 153.1 كيلوغرام، وذلك بعد 15 ساعة من التحضير والإعداد بمسجد شرق لندن، لتوزع أجزاء الفطيرة على المئات من المشردين المسيحيين عبر (جيش الصلاح)، وهي جمعية خيرية دولية مسيحية. وحضر ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية للإشراف على العملية.

وأعد العشرات من المتطوعين من الجمعية الخيرية (مسلم ايد يو كاي) الفطيرة الآسيوية المكونة من الطحين والبطاطس والبصل والبازلاء، حيث قاموا بقليها في برميل صمم خصيصاً للمناسبة في مسجد شرق لندن.

وأظهر مقطع فيديو تفاصيل مراحل إعداد الفطيرة لينتهي بمشهد تسلم منظم الحدث بالجمعية فريد إسلام (26 عاماً) الجائزة من ممثل غينيس.

وكانت الجمعية الخيرية (مسلم ايد يو كاي) نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر إعلانا تؤكد من خلاله عزمها كسر الرقم القياسي السابق لأكبر ساموسا، والذي تم تسجيله في برادفورد كوليدج في شمال بريطانيا في يونيو 2012 حيث بلغ وزن الفطيرة يومها 110.8 كيلوغرامات.

وشاركت الجمعية متابعيها على فيسبوك وإنستغرام أيضا بفيديوهات من قلب الحدث.