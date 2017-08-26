اعتقلت الشرطة الأردنية، الجمعة، 7 أشخاص على خلفية أعمال شغب اندلعت في لواء مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء، عقب مقتل شاب في عقده الثالث، بسبب مشاجرة أثناء حفل زفاف.

وبحسب مصدر أمني، فقد فارق الشاب الحياة متأثرا بجراحه، بعد مشاجرة تخللها إطلاق نار وسط عرس، في منطقة إسكان الأمير طلال، في لواء الرصيفة.

وقال شهود عيان إن المعتدين، وهم من أصحاب السوابق العدلية، أقدموا على سكب "ماء النار" على وجه سيدة كانت بصحبة طفلتها، واعتدوا لاحقا على زوجها، ما استدعى تدخل شقيقها، الذي قتل أثناء المشاجرة.

وتابع الشهود أن أعمال شغب اندلعت عقب مقتل الشاب، وأغلق أشخاص الطرق في منطقة التطوير الحضري ومثلث عوجان.