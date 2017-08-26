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رقم الخبر: 201256 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: عربيات  
مصر.. قتيلان من كوادر "حسم الإخوانية"

مصر.. قتيلان من كوادر "حسم الإخوانية"

قتل اثنان من أعضاء حركة "حسم" الإخوانية، في محافظة البحيرة شمالي مصر، الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان: "الإرهابيان أطلقا النار على قوات الأمن عند محاولة ضبطهما، وبتبادل إطلاق النار لقي الإرهابيان مصرعهما".

وذكرت الوزارة أن المشتبه بهما كانا من بين "الكوادر الأبرز" في حركة "حسم"، وهي جماعة تستهدف قوات الأمن بتفجيرات وعمليات إطلاق نار من سيارات.

وأفادت الوزارة أن الرجلين (كلاهما في الثلاثينات من العمر)، كانا يستخدمان مخبأ صحراويا في منطقة وادي النطرون لتصنيع العبوات الناسفة البدائية، وعثرت الشرطة على أسلحة وذخائر بحوزتهما.

من جهة اخرى أحالت النيابة العسكرية في مصر، الخميس، أعضاء ما يسمى بـ"تنظيم جنود الخلافة"، المتهمين بتفجير كنائس مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية، والبطرسية بالقاهرة، إلى المحكمة العسكرية، تمهيدا لتحديد جلسة محاكمتهم.

وكشفت التحقيقات اعتزام أعضاء التنظيم المقبوض عليهم، وعددهم 6، تنفيذ عمليات أخرى داخل القاهرة، تستهدف الأقباط، خلال موسم الأعياد.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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