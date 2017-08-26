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رقم الخبر: 201255 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: عربيات  
البحرين.. منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن ابتسام الصائغ

البحرين.. منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن ابتسام الصائغ

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لإطلاق سراح المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ فورًا، والتوقّف عن المضايقات الأمنيّة والقضائيّة التي تمارسها بحقّها.

منظمة العفو وفي بيان أصدرته استنكرت ما تعرّضت له الصائغ من الضرب والاعتداء من قبل المسؤولين الأمنيين في البحرين، لمجرّد التحدّث ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الصائغ، فقد سبق لها الاعتقال في مايو/أيار الماضي وتعرضت حينها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي قبل الإفراج عنها ليتم اعتقالها مرةً أخرى في يوليو/ تمّوز الماضي، وبالتالي إنّها معرّضة لخطر التعذيب مرةً أخرى، سيّما بعد اتهام الحكومة البحرينيّة لها بالإرهاب.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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