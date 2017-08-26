دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لإطلاق سراح المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ فورًا، والتوقّف عن المضايقات الأمنيّة والقضائيّة التي تمارسها بحقّها.

منظمة العفو وفي بيان أصدرته استنكرت ما تعرّضت له الصائغ من الضرب والاعتداء من قبل المسؤولين الأمنيين في البحرين، لمجرّد التحدّث ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الصائغ، فقد سبق لها الاعتقال في مايو/أيار الماضي وتعرضت حينها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي قبل الإفراج عنها ليتم اعتقالها مرةً أخرى في يوليو/ تمّوز الماضي، وبالتالي إنّها معرّضة لخطر التعذيب مرةً أخرى، سيّما بعد اتهام الحكومة البحرينيّة لها بالإرهاب.