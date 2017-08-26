أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إغلاق سفارة جمهورية تشاد في الدوحة، ردًا على قرار سلطات هذه البلاد وقف عمل سفارة قطر لديها.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي إن سلطات بلاده منحت الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارة تشاد في الدوحة 72 ساعة كمهلة لمغادرة الأراضي القطرية.

وأكد الرميحي رفض دولة قطر لما تضمنه بيان وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد من مزاعم، مشيرًا إلى أنها "مجرد ادعاءات عارية عن الصحة ولا سند لها"، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام القطرية الرسمية.

وأوضح المسؤول أن توقيت قرار حكومة تشاد بإغلاق السفارة القطرية في أنجمينا يكشف بجلاء أن هذه الخطوة تأتي "ضمن حملة الابتزاز السياسي ضد دولة قطر بقصد الانضمام إلى دول الحصار، وذلك لأسباب مفهومة للقاصي والداني".

وكانت وزارة خارجية تشاد أعلنت، الأربعاء، أنها أغلقت سفارة قطر لديها ومنحت طاقمها مهلة 10 أيام لمغادرة البلاد، ولم تقدم في بيانها أي تفاصيل تدعم اتهاماتها لقطر.