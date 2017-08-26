اقتحم مستوطنون صهاينة وقوات العدو الصهيوني، الجمعة، عددا من قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح الجمعة، قرية كوبر شمال رام الله، بحماية جيش العدو الصهيوني.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: "إن أهالي القرية تفاجأوا باقتحام مجموعة من مستوطني مستوطنة "عتيرت" بحماية الجيش، وتمركزوا في الجهة الشمالية من القرية".

إلى ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني شاباً فلسطينيًا عقب اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وتعرضت بلدة دير الغصون قضاء طولكرم ومدينة جنين لاقتحامات مشابهة.

واندلعت مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيت عوا غرب الخليل وسط إطلاق لقنابل الصوت، واعتقلت قوات الاحتلال شابا من منزله الكائن في منطقة واد السمن بالخليل.

في ذات السياق، اعتقلت قوات العدو، فتىً فلسطينياً (16 عاماً)، من بلدة بيت ريما، شمال غرب مدينة رام الله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، على حاجز نصبته قرب قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، ليلة الخميس.

من جهة اخرى كشف موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" ملاحقة وزارة التعليم الإسرائيلية للمعلمين الفلسطينيين في مدارس القدس وباقي مناطق عام 1948، حيث اتخذت مؤخرا إجراءات ضد 12 معلما فلسطينيا بينها الفصل والتوقيف عن العمل بداعي "التحريض".

وأشار موقع الصحيفة العبرية الجمعة إلى أنه جرى فصل مدراء ومعلمين في عدة مدارس في مدينة القدس مؤخرا، بذريعة "تحريض" الطلاب الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي بشكل خاص و" إسرائيل" عموما، من خلال بعض الانشطة التي أشرفوا عليها في هذه المدارس، وأن وزارة التعليم اعتبرت مشهدا تمثيليا لطالب يرتدي زي الجيش الإسرائيلي ويطلق النار على طالب آخر في إحدى مداس بيت حنينا، انه "تحريض" ضد الجيش الإسرائيلي وتمجيد للشهداء الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم الاسرائيلية تتابع من خلال قسم خاص فيها ما تصفه بـ"التحريض" داخل المدارس في مدينة القدس والتي تتلقى الموازنات من" إسرائيل"، وكذلك فأنها تتابع وتلاحق هؤلاء المعلمين خارج المدارس وتراقب ما تصفه "التحريض" ضد" إسرائيل" كي تتخذ الإجراءات ضدهم .

يشار إلى أن عددا من المدارس التي يدرس فيها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة تشرف عليها وزارة التعليم الإسرائيلية، وعدد آخر تشرف عليه السلطة الفلسطينية إلى جانب عدد من المدارس الخاصة.

من جانبه دان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الإجراءات التي اتخذتها" إسرائيل" بحق ثلاث مدارس فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قبل أقل من أيام على عودة التلامذة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وصادرت" إسرائيل" يوم الاثنين، روضة أطفال في مجتمع للبدو العرب في شرق الضفة الغربية، وهدمت ليل الثلاثاء مدرسة ابتدائية جنوب الضفة الغربية.. كما ازيلت لوحات للطاقة الشمسية تستخدم لمد مدرسة اخرى بالكهرباء.

وفتحت بعض المدارس الفلسطينية أبوابها هذا الأسبوع فيما من المقرر أن تستأنف بقية المدارس نشاطها في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه المرافق التربوية لم تحصل على التصاريح اللازمة لإنشائها.

وتبني منظمات أوروبية غير حكومية العديد من المشاريع المشابهة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن "قلقه الشديد حيال المصادرات الأخيرة للمرافق التعليمية الفلسطينية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في المجتمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "لكل طفل الحق بالحصول على التعليم الأمن وواجب الدول حماية واحترام وضمان هذا الحق عبر ضمان أن تكون المدارس مساحات مصانة وآمنة للأطفال".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن المصادرات كانت "سياسة متعمدة للسلطات الإسرائيلية للضغط على المجتمعات الفلسطينية للرحيل من أجل مصادرة أرضها وبناء مستوطنات إضافية".