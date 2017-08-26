بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر الاستعدادات الأخيرة لتطهير مدينة درنة من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء الخميس، أن حفتر تعهد خلال الجولة التفقدية في مناطق الجبل الأخضر التي زار خلالها غرفة عمليات عمر المختار الاجتماع بقياداتها بأن الرد على الغدر بشهداء الكتيبة 131 المتمركزة في منطقة الفقها سيكون قاسيا في الميدان.

وعقد حفتر اجتماع آخر بفندق التلال في مدينة البيضاء مع أهالي ومشايخ وأعيان المنطقة حيث أعلنوا تضامنهم مع القوات المسلحة الليبية ووقوفهم إلى جانبه في بناء الدولة والحرب على الإرهاب.

من جانب آخر التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الخميس 24 أغسطس/آب، بالقائد الليبي خليفة حفتر، خلال زيارة جونسون لبنغازي، وحثه خلالها على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال جونسون، في بيان له، إنه حث حفتر على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد، غسان سلامة، لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا، من خلال مراجعة اتفاق 2015، الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف: "على المشير خليفة حفتر لعب دور في العملية السياسية. دعوته إلى الالتزام بالتعهدات التي قطعها خلال اجتماعات في باريس مؤخرا واحترام وقف إطلاق النار والعمل مع السيد سلامة في سبيل تعديل الاتفاق السياسي الليبي".

وتابع: "دعوت كل الأطراف إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار لا الصراع، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

والتقى وزير الخارجية البريطاني بحفتر خلال زيارة لمدينة بنغازي، شرق ليبيا، والتي أعلن منها حفتر في مطلع يوليو/تموز، النصر بعد حملة عسكرية استمرت 3 سنوات ضد مسلحين إسلاميين وفصائل أخرى.

هذا وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الذي استهدف صباح الخميس بوابة للجيش الوطني الليبي جنوبي الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وزعم التنظيم عبر الوكالة المتحدثة باسمه، أن الهجوم أسفر عن سقوط 21 جنديا بين قتيل وجريح.

وكان العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أعلن مقتل 9 جنود واثنين من المدنيين ذبحا في الهجوم على بوابة "الفقهاء" إلى الجنوب من منطقة الجفرة بمسافة حوالي 70 كيلو متر، ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء القتلى، وجلهم ينتمي إلى المنطقة الغربية من البلاد.

وذكر نشطاء ينتمون إلى المنطقة أن الهجوم على البوابة العسكرية جنوبي الجفرة، أسفر عن مقتل 14 جنديا ذبحا.

ولاحقا، أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن أفراد الجيش الوطني في بوابة "الفقهاء" قاتلوا المهاجمين من تنظيم "داعش" إلى أن نفدت الذخيرة منهم، لافتا إلى أن هذه البوابة العسكرية تقع في منطقة نائية بين مدينتي سوكنة وسبها.