* موسكو: القضاء على 8 آلاف إرهابي ومصادرة 1500 قطعة سلاح لهم خلال 3 أشهر * القوات السورية تقضي على عدد من الدواعش في دير الزور… وحالات فرار جديدة للتنظيم

90 ألف غارة روسية على مواقع إرهابيين في سوريا منذ 2015

أعلن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، أن تطور الوضع في سوريا سنة 2015 كان يشكل خطرا مباشرا على أمن روسيا.

وأوضح رودسكوي، الجمعة، أثناء مشاركته في فعاليات طاولة مستديرة، في إطار معرض "الجيش-2017" أن تقدم تنظيم "داعش" نحو آسيا الوسطى ومنطقتي القوقاز والفولغا الروسيتين كان واضحا في ذلك الحين.

وذكر ضابط رفيع المستوى أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت، اعتبارا من انطلاق عملياتها في سوريا، نحو 28 ألف تحليقا قتاليا و90 ألف غارة على مواقع للإرهابيين، مما ألحق أضرارا هائلة بالنظام الإداري والبنى التحتية للمتطرفين.

وأوضح رودسكوي أن الغارات الروسية منعت الإرهابيين من الحصول على إيرادات مالية من مبيعات النفط وقطعت طرق إمدادهم بالأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أهمية العمليات الخاصة بتصفية قياديين بارزين في "داعش" ومواقع بالغة الأهمية للتنظيم.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان للقوات المسلح الروسية إيغور كوروبوف أن تعداد عناصر "داعش" المتبقين في سوريا يقدر، بموجب معلومات استخباراتية روسية، بأكثر من 9 آلاف مسلح، علاوة على أكثر من 15 ألف مسلح، معظمهم سوريون، ينتمون إلى تنظيم "جبهة النصرة".

وشدد كوروبوف على أن نحو 9 آلاف عنصر من "النصرة" يوجدون في محافظة إدلب، كثفوا عملياتهم ضد فصائل المعارضة المعتدلة في محاولة الاستيلاء على المنطقة، ويرجح أن يكون ذلك قصد منع إقامة منطقة تخفيف التوتر في المحافظة.

هذا وأكد قائد القوات المسلحة الروسية في سورية الفريق أول سيرغي سوروفيكين أن سلاح الجو الروسي دمر خلال الـ 3 أيام الماضية 415 هدفا للإرهابيين.

وأوضح سوروفيكين أن “القوات الجوية الفضائية الروسية تقوم يوميا بنحو 60 طلعة ضد تجمعات ومواقع الإرهابيين حيث نفذت في الأيام الثلاثة الأخيرة 163 طلعة جوية دمرت خلالها 415 هدفا وقضت على مجموعات إرهابية في منطقة الحدود بين سورية والأردن والعراق”.

ولفت سوروفيكين إلى أن العمليات على تجمعات ومواقع التنظيمات الإرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن القضاء على 8 آلاف إرهابي في حين ضبطت القوات الروسية أكثر من 1500 قطعة سلاح للتنظيمات الإرهابية في الفترة ذاتها.

ميدانياً أحكم الجيش السوري وحلفائه، الخميس، سيطرتهم الكاملة على بلدة "جنى العلباوي" والتلال المحيطة بها في ريف حماه الشرقي، تم القضاء على عدد من عناصر داعش في دير الزور بسوريا.

وأفاد مصدر عسكري سوري إنه تم القضاء على عدد من تكفيريي جماعة "داعش" باستهداف سلاحي الجو السوري والروسي لمقراتهم وتجمعاتهم في كل من كازية الايمان – المجبل – مدرسة السواقة – محيط البانوراما – محيط تل البروك – غرب جامعة الجزيرة في البغيلية وعياش في دير الزور.

كما خاضت وحدات من الجيش السوري الجمعة، اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش على المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة دير الزور في الوقت الذي تشهد فيه صفوف التنظيم عمليات فرار جديدة في صفوف متزعميه.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات الجيش قضت على عدد من إرهابيي تنظيم داعش وأصابت عددا منهم في اشتباكات خاضتها ضد تجمعاتهم ومحاور تحركهم جنوب مدينة دير الزور وجنوبها الغربي ومحيط المطار.

وأضاف المراسل إن سلاحي الجو والمدفعية نفذا غارات ورمايات على نقاط تسلل ومواقع التنظيم الإرهابي في قرى الشميطية وعياش والخريطة والبغيلية ما أدى إلى تدمير عتاد حربي ومقتل عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي السعودي عيسى ناصر الحجازي مسؤول ما يسمى جهاز الحسبة بالتنظيم في بلدة القصبي بالريف الشمالي الغربي للمحافظة.

وفي إطار تصاعد عملياتهم رفضا لوجود التنظيم الإرهابي في مناطقهم أكدت مصادر أهلية لمراسل سانا أن اشتباكا دار بين أهال من قرية القورية في منطقة الميادين وعناصر دورية تابعة لـ داعش على خلفية محاولة اعتقال عدد من شباب القرية وزجهم في المعارك لتغطية النقص الكبير في صفوفه جراء خسائره في المعارك أمام وحدات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.

وبينت المصادر أن الاشتباك اسفر عن إصابة عدد من عناصر الدورية التابعة للتنظيم بجروح بليغة من بينهم الإرهابي خالد العزاوي الملقب أبو العدية مسؤول النقطة الإعلامية بمدينة العشارة.

وفي الوقت الذي أطبقَت فيه قوات الجيش السوري وحلفاؤها الحصار على إرهابيي تنظيم "داعش" بجيبٍ جديد شمال غرب السخنة، حاول مسلحو التنظيم كسر الحصار المفروض عليهم في ريف حماه الشرقي بمساندةٍ من إرهابيي "جبهة النصرة"، لكنّ ذلك لم يُؤثر على الجيش السوري الذي يواصل تقدمه بمحيط بلدة السخنة نحو دير الزور.

وفي هذا السياق، قال مصدرٌ عسكري سوري إنّ "مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شنّوا يوم الخميس هجماتٍ عنيفة على مواقع الجيش السوري في عددٍ من جبهات البادية، وكان الهجوم الأبرز في محيط منطقة الشيخ هلال في السعن بريف حماه الشرقي، وذلك بالتزامن مع هجومٍ آخر على مواقع أخرى للجيش في محيط وادي عذيب جنوب أثريا".

وأضاف المصدر العسكري إنّ "إرهابيي التنظيم حاولوا إحداث خرقٍ في المساحة التي يسيطر عليها الجيش بمحيط بلدة السعن بريف مدينة السلمية والتي تتراوح بين ستة وعشرة كيلومترات، لكسر الحصار عن أقرانهم المحاصرين في منطقة عقيربات".

وأشار المصدر إلى أنّ "هذا الهجوم كان يهدف أيضًا للوصول إلى مناطق سيطرة إرهابيي النصرة في ريف حماه المتصل بريف إدلب الشرقي"، مؤكداً بأنّ "إرهابيي النصرة شنّوا هجومًا متزامنًا مع هجوم إرهابيي "داعش" على نقاط الجيش المقابلة لتصبح بذلك مواقع ونقاط الجيش السوري مُستهدفةً من الطرفين".

وأوضح المصدر أنّ "الجيش السوري وحلفاؤه تمكّنوا من احتواء الهجوم المتزامن وصدّه بسهولة وذلك بمساندة من سلاحي المدفعية والطيران، ليستمر بذلك حصار إرهابيي داعش في الجيب الذي حوصروا به في محيط منطقة عقيربات".

كما سيطر الجيش على الطريق الواصل بين جبل الضاحك وبلدة السخنة بالكامل، وبذلك باتت تحركات قواته في نقطة تبعد نحو خمسة وعشرين كيلومترًا عن السخنة، استعاد الجيش خلالها عددًا من مواقع التنظيم في الجبال المحيطة بحقل نفط توينان، حسب ما أفاد المصدر العسكري.

* الجيش السوري والمقاومة اللبنانية يسيطران على معبر رأس الشاحوط الاستراتيجي

من جانب آخر سيطرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية على مرتفعات وادي المغارة الكبيرة ووادي المغارة الصغيرة ومعبر رأس الشاحوط غير الشرعي الذي يمتد من جرود بلدة قارة وصولا إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية.

وبحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أسفرت العمليات عن تكبيد تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والعتاد وتضييق الخناق على من تبقى من تكفيرييه في المحور الجنوبي بجرود القلمون الغربي.

ولفتت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية كانت قد سيطرت الخميس على تلال المحابس وعكو والبحصات وفرضت سيطرتها ناريا على معبر المال وشعبة البرد على اتجاه فليطة-الجراجير بالقلمون الغربى بريف دمشق.

* ضبط سيارة محملة بمواد مخدرة وصواعق لصناعة العبوات الناسفة بمنطقة القصير

إلى ذلك ضبطت الجهات المختصة في حمص سيارة محملة بكميات من الصواعق التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة إضافة إلى حبوب مخدرة في منطقة القصير بريف حمص الغربي قادمة من الأراضي اللبنانية.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن دوريات تابعة للجهات المختصة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضبطت صباح الجمعة سيارة محملة بكمية من حبوب كبتاغون المخدرة وصواعق تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في منطقة القصير نحو 35 كم غرب حمص.

وأشار المراسل إلى أن السيارة المضبوطة كانت قادمة من الأرضي اللبنانية ومتجهة إلى ريف حماة.

وتنتشر في بعض مناطق ريف حماة الشمالي والشرقي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.