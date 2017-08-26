بغداد/نافع الكعبي - أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، مقتلَ نحوِ 300 عنصرٍ من تنظيم داعش، خلال العمليات الجارية لتحرير قضاء تلعفر، فضلا عن تفكيك عددٍ من العُبوات الناسفة، وتفجيرِ سياراتٍ مفخخة.فيما أعلنت القوات العراقية عن تحرير أحياء جديدة من سيطرة التنظيم في بلدة تلعفر "غرب الموصل"، في وقت أعلن فيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد باتريك سيمون خلال لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن دعم أوروبا لأي اتفاق بين الإقليم وبغداد، مشددًا على ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التسهيلات كافة بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم التحالف الدولي رايان ديلون: إن القوات الأمنية المشاركة في عملية تحرير تلعفر، قتلت 302 مسلحاً تابعا لتنظيم داعش وحررت 31 منطقة هناك وتواصل تقدمها لتحرير جميع الأهداف".

وأضاف: إن القوات المشتركة تمكنت كذلك من حرق 35 سيارة تابعة لداعش، من بينها سيارات مفخخة حاولت التعرض للقوات الامنية". وأكد ديلون "لدينا أيضا المدفعية التي توجه ضربات دقيقة تستهدف مواقع داعش بناء على معلومات نجمعها من مصادر عدة".

ونفى ديلون وجود أي قوات قتالية برية للتحالف الدولي، تشارك مع القوات العراقية في معركة تلعفر. وأضاف "لدينا مستشارون مع القوات التي تشن الهجمات، ولكن لدينا منظومة مدفعية موجودة خلف القوات المتقدمة باتجاه تلعفر كي نوفر لها الحماية والإسناد".

ولفت ديلون إلى الدور الذي تلعبه قوات الحشد الشعبي في تلعفر، وقال إنها تلعب دورا رئيسيا في التقدم نحو تلعفر منذ تسعة أشهر، وهي تحاصر القضاء بالكامل وتمنع داعش من تعزيز قدراته والحصول على المعدات والمؤن من سورية، حسب تعبيره. وأضاف أن "هذه القوات تمنع المسلحين هناك من الانتقال إلى الموصل لتعزيز قدرات التنظيم هناك".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكابتن جيف ديفيس قال قبل استعادة الموصل: إن القوات الأميركية لن تشارك في المعارك، إنما ستمد القوات العراقية بالدعم الاستخباراتي والغطاء الجوي وتحديد أماكن داعش لقصفها.

وقال قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان مقتضب: إن القوات العراقية تمكنت من تحرير حي المعلمين في تلعفر ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

من جانبه، أفاد قائد الشرطة الاتحادية، بأن مجمل العمليات العسكرية لقواته في اليوم الخامس لمعركة الموصل أسفرت عن مقتل ٥١ من مسلحي تنظيم داعش، وأوضح الفريق رائد شاكر جودت، أن "قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تواصل تطهير الحافات الأخيرة في حي الوحدة من جيوب متشددين وقطعات من النخبة تتجحفل استعدادا لاقتحام حي الربيع ثالث أحياء غرب تلعفر"، وبشأن النتائج، قال جودت، "أسفرت عمليات اليوم الخامس عن قتل ٥١ مسلحا و٣ قناصين وتفكيك ٦٧ عبوة ناسفة وتفجير ٣ عبوات ناسفة وتدمير ٢ عجلة مفخخة وتفكيك ١ دار مفخخ"، وأشار إلى "العثور على لغم مضاد للدبابات عدد ٩ و٢٧٢ قنبرة هاون ١٢٠ملم وصاروخ مدفع جهنم عدد١ وتدمير انفاق للعدو عدد ٧".

* داعش يهاجم قضاء داقوق جنوب كركوك ويشتبك مع البيشمركة

اعلن معاون امر فوج الكاكئية بقوات البيشمركة المقدم فرهاد نزار، الخميس، ان تنظيم "داعش" هاجم محور قضاء داقوق جنوب المحافظة، مشيرا الى ان اشتباكات عنيفة تدور مع التنظيم.

وقال نزار في حديث ل السومرية نيوز: إن عناصر تنظيم داعش الارهابي هاجم فوج الكاكئية من جهة قرية البو محمد بقضاء داقوق (٣٥كم جنوب كركوك)، وان اشتباكات عنيفة تدور بين قواتنا وداعش الارهابي ولم نسجل لغاية الان اية اصابات تذكر"، مبيناً ان" التنظيم استخدم اسلحة متوسطة وردت نيران البيشمركة على الهجوم".

* داعش يحرق مدنيين فارين من الحويجة

وأحرق تنظيم داعش الإرهابي، 8 مدنيين عراقيين في بلدة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك "شمال العراق".

وقال مصدر في شرطة محافظة كركوك: إن عناصر تنظيم "داعش" نفذوا حكم الإعدام حرقاً بحق 8 أشخاص حاولوا الفرار من بلدة الحويجة التي يسيطر عليها التنظيم، مؤكداً أن التنظيم وضع المدنيين وبينهم امرأة وطفل في أقفاص حديدية قبل أن يضرم النار في أجسادهم التي سكب عليها مادة البنزين، وسيطر "داعش" على بلدة الحويجة بعد دخوله الموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014، وسبق أن شهدت البلدة مقتل عشرات المدنيين بعمليات إعدام متفرقة نفذها التنظيم بحق الفارين من الحويجة باتجاه المناطق القريبة الآمنة.

وكشف القيادي في "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، معين الكاظمي، أن تحرير الحويجة من سيطرة "داعش" أصبح ضرورة ملحة، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن القوات العراقية ستتوجه نحو الحويجة بعد الانتهاء من تحرير تلعفر التي تحقق فيها تقدماً كبيراً.

* داعش يوغل بالشر ويجند أطفالاً كإنتحاريين

ونشرت وكالة "cbsnews" الإخبارية، الخميس، تقريراً عن آخر إصدارات تنظيم "داعش" التي يقدمون فيها الأطفال كانتحاريين، جاء فيه أنّه "في مواجهة الهزيمة التي ما زالت مضمونة في آخر معاقلها في المناطق الحضرية، يبدو أن المتطرفين في تنظيم داعش يعتمدون بشكل أكبر على أصغر المجندين لتنفيذ الهجمات، وتقديم الدعاية لهم، لأول مرة، وضع تنظيم داعش طفل من أصل أميركي أمام الكاميرات باعتباره ناطق بلسان الجماعة الإرهابية".

وأورد التقرير بأن "رسالته التي صاغها البالغون تعترف بتدهور شبكة الإرهاب في مساحة واسعة من الأراضي التي كانت تحتلها في سورية وشمال العراق"، محذرًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن "المعركة لن تنتهي في الرقة والموصل، بل بالأحرى في الأراضي الأميركية"، وتم إطلاق شريط فيديو داعش، على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، من قبل العملية الإعلامية التي تقوم بها الجماعة المتطرفة في الرقة السورية، وجاء ذلك بعد يوم واحد من نشر الجماعة المتطرفة صوراً على الإنترنت لمفجر انتحاري مزعوم في العراق يبدو انه في سن المراهقة المبكرة.

وتراقب "CBS NEWS" قنوات دعاية داعش عبر الإنترنت، حيث قال المراقبون فيها، إن "استخدام المجموعة للجنود الأطفال ليس جديدا، فقد لاحظنا زيادة في ظهور الأطفال في أشرطة الفيديو والصور من ساحات القتال حول الرقة وغرب العراق في الأشهر الأخيرة"، ولا يمكن للقناة تأكيد الادعاءات الواردة في فيديو داعش، بما في ذلك إطلاق النار عليه في الرقة، ويقول والد الطفل، وهو عضو في الجيش الأميركي الذي قاتل في العراق، أن "الصبي الذي ظهر في الشريط جاء إلى سوريا مع والدته قبل عامين، عندما كان في الثامنة من عمره"، وردا على سؤال عن الفيديو يوم الأربعاء، بيّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت أن "الحكومة الأميركية لا تستطيع تأكيد أن الولد مواطن أميركي"، وأضافت، أنه "بغض النظر عن ان الفيديو خدعة، فهو مثال آخر على كيف أن داعش موغل بالشر".

* ضبط سيارة مفخخة شمالي بغداد

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن قوة أمنية ضبطت سيارة مفخخة في التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة من استخبارات وقيادة شرطة بغداد تمكنت، من ضبط سيارة مفخخة في منطقة التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت عمليات بغداد في بيان: إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت ومن خلال سيطرة التاجي شمال بغداد من ضبط عجلة مفخخة وبداخلها أيضا عدد من قنابر الهاون يقودها إرهابي حاول إدخالها إلى بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقال الإرهابي ومعالجة العجلة المفخخة من قبل الجهد الهندسي دون حدوث خسائر".

* إفتتاح منفذ طريبيل وعبور 100 شاحنة بإتجاه الأردن

وأوفد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وزير داخليته قبل أيام إلى منفذ طريبيل للإشراف على افتتاح المنفذ، حيث عبرت 100 شاحنة تابعة الى وزارة التجارة باتجاه الاردن.

وقال العبادي، يوم الثلاثاء، إن "القوات الأمنية تحمي الطريق البري الدولي إلى عمان ومنفذ طريبيل بالكامل، حيث تم اختباره تجريبيا، الاثنين، وسنعلن عن فتحه أمام المواطنين بشكل مباشر قريبا".

وكشف مكتب العبادي، في أيار/مايو الماضي، عن بدء إجراءات الإحالة للاستثمار في قطاع الطرق والجسور لتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية من النواحي الفنية والأمنية والاقتصادية.

وأعنت هيئة الحشد الشعبي عن البدء بإنشاء ساتر ترابي يمتد لنحو 300 كم لتأمين طريق (بغداد – دمشق - عمان) الدولي. وكان قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل، قد قال في نيسان الماضي، "عندما تسلم الحكومة العراقية الطريق لشركة أمنية أمريكية لتأمينه، فإن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام، وعلينا الوقوف أمامه".

* سفير الاتحاد الأوربي يدعم أي إتفاق بين بغداد وأربيل

وأعلن سفير الاتحاد الأوربي لدى بغداد باتريك سيمون خلال لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الخميس، عن دعم أوروبا لأي اتفاق بين الإقليم وبغداد، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التسهيلات كافة بهذا الصدد، وجاء في بيان لرئاسة الإقليم، أن بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين في أربيل، الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق باتريك سيمون والوفد المرافق له، وأشار إلى أن اللقاء شهد التباحث بشأن العملية السياسية في الإقليم ومسألة الاستفتاء، مبينا أن السفير الأوروبي اعلن عن تعاطفه مع حقوق ومطالب الشعب الكردستاني وان موقف الاتحاد الأوروبي هو مع استمرار الحوار بين أربيل وبغداد، وأضاف: إن السفير الأوروبي تطرق لعدد من الآراء بشأن التعامل مع مسألة الاستفتاء، واعلن عن دعم الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق بين الإقليم وبغداد، مشددا على ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التسهيلات كافة بهذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن بارزاني من جهته جدد التأكيد على ان الاستفتاء مسألة اهم من كل المسائل والمشكلات الأخرى، لافتا الى انه بسبب التجارب العديدة وخرق مبدأ الشراكة والتوافق والدستور فان العلاقة بين الشعب الكردستاني وبغداد وصلت لطريق مسدود لأنه أصيب باليأس، وأن قرار الاستفتاء حق مشروع ولا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والإنسانية العصرية، مشددا على أن إجراء الاستفتاء في 25 أيلول المقبل امر محسوم.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان لها ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل في اربيل، الخميس، السفير الألماني الجديد لدى بغداد مريل جيان نون والوفد المرافق له، لافتا إلى أن الضيف الألماني اعلن عن دعم بلاده شعبا وحكومة لبقاء إقليم كردستان قويا، وأشار البيان إلى أن السفير الألماني أعلن كذلك أن إقليم كردستان قام بعمل مهم في الحرب ضد التطرّف وهو موضع اهتمام ألمانيا، وفضلًا عن الإشارة إلى أن ألمانيا على اطلاع بالتاريخ المأساوي للشعب الكردستاني اعرب عن قلق بلاده من توقيت إجراء الاستفتاء وأبلغ بارزاني بان ألمانيا تريد أن تستمر علاقاتها مع إقليم كردستان.

وشكر بارزاني الشعب والحكومة الألمانية لتعاونها مع قوات البيشمركة عسكريا، واصفا المساعدات التي قدمتها ألمانيا بالمؤثرة، وبشأن قرار إجراء الاستفتاء، أضاف البيان أن بارزاني اكد على أن هذا القرار ليس قرارا لشخص أو جهة بل انه حق وقرار كل أفراد ومواطني كردستان ويجب ألا يحرم الشعب الكردستاني من ممارسة هذا الحق، ومشددا على أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد، وأوضح بارزاني أن الشعب الكردستاني جرب خلال المائة عام الماضية جميع الطرق إلا أن الشراكة لم تنجح وان الحكومة العراقية هي من لم ترغب بالشراكة في أي وقت من الأوقات، لافتا إلى أن الشعب الكردستاني لا يستطيع بعد كل التضحيات التي قدمها أن يقبل بان يكون هامشيا وأن يعيد التجارب الفاشلة تلك، مؤكّدًا استمرار الإقليم في إجراء الحوار والطرق السلمية مع بغداد من اجل تحديد مستقبل العلاقات ومسألة الاستفتاء.

* العبادي يتسلم رسالة بعثها ولي عهد أبو ظبي

تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، "رسالة خطية" بعثها ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد، وأعرب بن زايد في الرسالة عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومواصلة الجهود للتنسيق والتعاون إقليمياً ودولياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل، الخميس، السفير الإماراتي لدى بغداد حسن أحمد الشحي".

وأضاف البيان، أن "السفير الإماراتي نقل تهنئة القيادة الإماراتية بالانتصارات المتحققة على داعش ودعم بلاده للعراق في محاربة الإرهاب ورغبتها بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار".

وتابع البيان، "كما نقل الشحي رسالة خطية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أشاد فيها بالتضحيات التي قدمها الشعب العراقي وقواته المسلحة ورغبة الإمارات بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومواصلة الجهود للتنسيق والتعاون إقليمياً ودولياً".