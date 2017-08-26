بعد يومين على المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في مديرية أرحب، نفذت الرياض جريمة جديدة بحق اليمنيين ادت إلى استشهاد وجرح 30 مدنيا معظمهم نساء وأطفال، جنوب العاصمة صنعاء.

وقد أوضحت قناة (المسيرة) أنه تم انتشال 14 شهيدا بينهم أطفال ونساء من بين أنقاض منزلين استهدفهما طيران العدوان في حارة حضائر الحصين بحي عطان جنوب العاصمة اليمنية.

واشارت إلى أن عدد ضحايا غارات العدوان مرشح للزيادة بسبب الإصابات البليغة لدى الجرحى، لافتة إلى أن عمليات الإسعاف والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض مستمرة حتى اللحظة.

وتابعت؛ أن طيران العدوان شن أربع غارات استهدفت الأحياء السكنية في حي عطان جنوب العاصمة وأن الغارة الرابعة استهدفت بشكل مباشر الحي.

وتسببت الغارة في تدمير 3 مبان، يسكنها مستأجرون ونازحون تدميرا كليا، بالإضافة إلى أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وكان طيران العدوان ارتكب مجزرة بحق المدنيين يوم الأربعاء الماضي، حيث استهدف فندقا شعبيا في قرية بيت العذري بمديرية أرحب شمال محافظة صنعاء ما أدى إلى استشهاد 46 مدنيا وإصابة أكثر من 70 بجروح.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، حيث استشهد وجرح أكثر من 35 آلف مدني منذ بداية العدوان في 26 آذار/مارس 2015، بحسب احصائيات مدنية مستقلة.

وذكرت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان، الجمعة، ان ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية، في اليمن ادت الى مقتل 42 مدنيا خلال الاسبوع الماضي، بينهم عدد من الاطفال.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسل، للصحافيين في جنيف انه في الاسبوع الذي يمتد من 17 الى 24 آب/اغسطس، قتل 58 مدنيا بينهم 42 بأيدي (التحالف) الذي تقوده السعودية، مشيرة الى ضربات استهدفت مواقع غير عسكرية.

* تدمير آلية للمرتزقة واستهداف تجمعاتهم في محافظتي الجوف ولحج

ميدانيا - لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون مساء الخميس، في تدمير آلية كانت تقلهم بالجوف، فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم في محافظتي الجوف ولحج.

وأفاد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مديرية المتون في الجوف، ما أدى الى مصرع وجرح كل من كان على متنها.

وفي الوقت نفسه شنت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفاً عنيفاً استهدف مواقع المرتزقة في الجروف وصفر الحنايا بمديرية المتون بالجوف وتجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب بلحج.

وكان عدد من مرتزقة العدوان لاقوا مصرعهم الخميس برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من محافظة الجوف.

* تدمير مدرعتين واعطاب جرافة ثانية للمرتزقة غربي تعز

كما دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية، الخميس، مدرعتين لمرتزقة العدوان، كما أعطبوا جرافة ثانية لهم غربي تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) أن عددا من مرتزقة العدوان قتلوا وجرح آخرون خلال تدمير الجيش واللجان الشعبية مدرعتين لهم بصواريخ موجهة في مديريتي المخا وموزع.

وأضاف المصدر: إن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا جرافة لقوى الغزو والمرتزقة هي الثانية لهم في أقل من عشر ساعات جنوب مفرق موزع غربي تعز.

يذكر أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت، أمس، تجمعات وآليات مرتزقة العدوان في تبة السيمن بتعز وحققت إصابات دقيقة في صفوفهم وآلياتهم.

* هبّة شعبية في العاصمة صنعاء ومحيطها تعيد للثورة وهجها وتفشل مؤامرات العدوان

وشهدت ساحة اعتصام ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر في العاصمة صنعاء والساحات المحيطة بها الخميس حشودا جماهيرية كبيرة مثلت مختلف المحافظات اليمنية بمعيتها قوافل ضخمة تأكيداً على مواصلة الثورة واستمرار رفد جبهات القتال ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بالمال والرجال.

وزاد زخم التوافد الجماهيري للساحات مع ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، حيث اكتظت مداخل الساحات بالحشود المتقاطرة من مختلف مديريات الأمانة ومحافظة صنعاء ومختلف المحافظات.

وحملت الوفود الأعلام اليمنية وشعارات الحرية، والشعارات واللافتات المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، والداعية لمواجهة تصعيد العدوان بالتصعيد، فيما تخلل ساحات الثورة التي استمرت حتى المساء فعاليات مختلفة وعروض عسكرية للمقاتلين المزمع ارسالهم لجبهات القتال.

وأكدت القبائل المحتشدة على دعم جبهات القتال بالمال والمقاتلين لإسناد الجيش اليمني واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.