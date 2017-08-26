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رقم الخبر: 201248 تاريخ النشر: آب 25, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
جابري انصاري: الهدف من زيارة لبنان إعلان الدعم للتعايش السياسي والمذهبي
بحث خلالها خطر الكيان الصهيوني والارهاب التكفيري

جابري انصاري: الهدف من زيارة لبنان إعلان الدعم للتعايش السياسي والمذهبي

قال مساعد وزير الخارجية الايرانية في ختام زيارته لبيروت إن الهدف من زيارته هذه كان اعلان الدعم للتعايش السياسي والتعدد المذهبي والوفاق الوطني في لبنان.
واضاف حسين جابري انصاري في حديث للمراسلين في بنشعي بشمال لبنان في ختام زيارته لبيروت التي استغرقت ثلاثة ايام، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما اكدت على ضرورة التوصل الى إتفاق اقليمي لتسوية الازمات التي تواجهها المنطقة وقال: إن ايران لن تدخر جهدا لمواجهة الخطرين المتمثلين في الكيان الصهيوني والارهاب التكفيري. 
واوضح انه بحث مع المسؤولين اللبنانيين بشأن الخطر الذي يمثلة الكيان الصهيوني والارهاب التكفيري وضرورة تسوية المشاكل عبر الحوار. 
وقال: إن لبنان يشكل نموذجاً ناجحاً للمقاومة والصمود امام السياسات التوسعية للكيان الصهيوني والقوى العالمية الكبرى كما هو نموذج للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، معربا عن أمله بأن تعم هذه الثقافة اللبنانية المنطقة كلها وان يعود البعض ممن اعلنوا خلال السنوات الماضية دعمهم لقوى الشر، الى رشدهم وان يواكبوا مطالب شعوب المنطقة ويعملوا على تحقيقها.
وكان حسين جابري انصاري قد إلتقى في بنشعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، للبحث في تطورات لبنان والمنطقة خاصة سوريا.
 
 
وفي اللقاء أشاد جابري انصاري بالدور المؤثّر والقيم لسليمان فرنجية في الساحة السياسية بلبنان وقال: إن الهدف من الزيارة الى لبنان والتي تزامنت مع منجزات سياسية داخلية وانتصارات ميدانية، هو إعلان الدعم للبنان والتوافق بين القوى السياسية فيه.
من جانبه اشار فرنجية الى المنجزات الميدانية في سوريا وانتصارات الجيش والمقاومة في لبنان في مواجهة الارهاب، معتبرا ان محور المقاومة حقق بقوة مكاسب مهمة.
وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي إستمر بمأدبة عشاء، حول تطورات لبنان والمنطقة ومسيرة التحولات في سوريا والمؤتمر الدولي في أستانة حول السلام في سوريا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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