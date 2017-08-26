حذرت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية (موديز)، الولايات المتحدة الأمريكية، من أن مزيداً من التدهور في الدين الفدرالي للحكومة، من شأنه زيادة الضغوط السلبية على الملف الإئتماني للبلاد.

وأوضح التقرير، الصادر يوم الخميس، ان التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند الدرجة (Aaa)، والنظرة المستقبلية المستقرة بالنسبة لها، جاءت مدعومة بالأسس القوية لاقتصاد البلاد. ولفت التقرير إلى أن الكونغرس الأمريكي لم يرفع بعد سقف الدين للحكومة الفدرالية.

وتابع البيان بالقول: النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند المستوى (Aaa)، يعكس وجهة نظر (موديز) بأن سقف الدين سيتم رفعه في نهاية المطاف. وأضاف: وإذا لم يرتفع حد الدين لحين استنفاد التدابير الاستثنائية، فاننا نتوقع إعطاء الأولوية لفوائد الديون.. وسبق وأن حذرت الوكالة من أن التخلف عن سداد الدين له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني.

الخبراء الاقتصاديون في (موديز)، لفتوا في التقرير إلى أن الدين الفدرالي للولايات المتحدة، سيواصل الارتفاع ما لم تنخفض مدفوعات التأمينات الاجتماعية، وما لم تتم زيادة الإيرادات الضريبية. وشدد التقرير على أن القرارات السياسية للحكومة الأمريكية، تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للملف الائتماني على مدار عدة سنوات.