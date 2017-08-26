بحث وزيرا التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، والعراقي سلمان الجميلي، مقترح تزويد مصر للعراق بالبضائع مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط الخام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين المصري والعراقي، الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبحث الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين بلديهما، خاصة في ظل إعادة افتتاح معبر أربيل الحدودي، والذي يسهل تدفق السلع المصرية إلى الأسواق العراقية.

وقال سفير العراق لدى القاهرة حبيب الصدر: إن الوزير المصري اقترح تزويد مصر للعراق بالبضائع مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط الخام، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لمنح إعفاءات في هذا الشأن.

واقترح الوزيران فتح مركز تجاري مصري في بغداد لعرض الفرص الاستثمارية لتلبية تساؤلات رجال الأعمال العراقيين وتيسير التبادل التجاري، فضلاً عن إقامة معارض مصرية في مختلف المحافظات العراقية. كما بحث الوزيران فتح منفذ (عرعر) الحدودي بين بغداد والرياض لمرور البضائع المصرية من خلاله للعراق.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة العراقية إعتزامها إعادة فتح طريق بري يربط بين العراق ومصر مروراً بالأردن، في محاولة لتسهيل حركة التجارة.