أعاد البنك المركزي الألماني 674 طناً من احتياطي الذهب الذي كان مخزناً في باريس ونيويورك منذ الحرب الباردة، وبذلك يكون قد استرجع كامل احتياطيّه من الذهب من فرنسا وجزءاً من أمريكا.

وأعلن العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، كارل لودفيغ ثيله، للصحافيين أن العملية، التي بدأت في 2013، أثمرت بنقل 374 طناً من المعدن الأصفر من مخازن البنك المركزي الفرنسي في باريس، و300 طن من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، إلى خزينة البنك الألماني في فرنكفورت.

وأحيطت عمليات النقل بسرية مشددة وانتهت قبل أجلها المحدد في العام 2020، وكلفت البنك المركزي حوالي 7ر7 ملايين يورو. وتحفتظ ألمانيا حالياً بـ1710 أطنان من المعدن الثمين في فرانكفورت، و1236 طناً في نيويورك (6ر36%)، و432 طناً في لندن (8ر12%).

وتنفرد ألمانيا بخيار تخزين احتياطي الذهب في الخارج، الذي اتخذته أثناء الحرب الباردة، حينها فضل البنك المركزي حفظ جزء من ذهبه في الخارج خوفاً من أي اعتداء. ويشكل الاحتياطي الألماني، الذي كان معدوماً غداة الحرب العالمية الثانية، ثاني احتياطيات الذهب عالمياً بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله اعتباراً من 1951 ليبلغ حالياً قيمة تجارية تساوي 120 مليار يورو.