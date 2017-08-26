تواجه حملات الحج والعمرة القطرية خسائر كبيرة بعد منعها من تنظيم رحلات في موسم الحج الحالي، بسبب (عراقيل وضعتها السعودية أمام الحجاج القطريين)، على حد تعبيرهم.

وتعرضت حملات الحج والعمرة في قطر لـ(ضغوطات)، وأكد أصحاب حملات حج وعمرة لصحيفة (الشرق) القطرية أن بعض مزودي الخدمات الذين يقومون بتوفير خدمات النقل والإقامة للحجاج القطريين في السعودية، وأيضاً المطاعم والفنادق بدؤوا في مطالبة أصحاب بعض الحملات، بسداد باقي قيمة تعاقداتها، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكانت الحملات قد أبرمت معها تعاقدات لحجوزات فندقية لاستضافة حجاج قطر خلال موسم الحج الحالي قبل الأزمة الخليجية، ما يهدد بمساءلة أصحاب بعض حملات الحج في قطر قانونياً وقضائياً، وربما تعرض بعضهم للسجن نتيجة عدم إمكانية سداد الدفعات المالية المتبقية، واعتذار الحملات عن تسيير الحج لهذا العام بسبب (العراقيل) السعودية.

ونقلت (الشرق) عن أصحاب الحملات أن نحو 11 حملة كانت ستسيّر للحج هذا العام سددت دفعات مقدمة بقيمة 25 مليون ريال للفنادق في المملكة، وهي تشكل ما بين 30% و50% من قيمة التعاقدات.

ودفع ذلك حملات الحج المتضررة إلى التوجه إلى لجنة التعويضات، التي كانت الدوحة قد أنشأتها للمطالبة بحقوق القطريين المتضررين من الحصار، الذي تفرضه السعودية والبحرين والإمارات ومصر على قطر منذ يونيو/ حزيران بتهمة الإرهاب، وهو إتهام ترفضه الدوحة.