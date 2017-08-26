أعلنت شركة (إيزي هوتيل) البريطانية، التوصل لإتفاق يتعلق ببناء أكثر من 500 غرفة فندقية في ايران.

وأفادت وكالة رويترز، أن غاري بارسونز مدير (إيزي هوتيل) البريطانية أكد أن العديد من الشركات تسعى لإنشاء فنادق في ايران وأن هذا يشكل فرصة مؤاتية لتوسيع الشركة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: ان الوقت بات مناسباً وأن الشركة تتابع الظروف والمفاوضات مع ايران.